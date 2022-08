El gobernador Sáenz y el ministro Ferraresi entregaron viviendas en Cafayate

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, entregó en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta, viviendas construidas a través del Programa Federal Casa Propia, en un acto que compartió junto al gobernador, Gustavo Sáenz, y el intendente local, Fernando Almeda.

Los funcionarios otorgaron las llaves de sus nuevas casas a 40 familias del Barrio Finca del Socorro II, que se construyeron con inversión aportada por el Gobierno nacional de casi $178 millones, en una actividad que también contó con la participación del secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y del presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Salta, Gustavo Carrizo.

“Vamos a seguir pagando esa deuda que tiene la Argentina con los salteños y las salteñas y todo el norte del país”, señaló Ferraresi sobre la importancia de seguir generando más soluciones habitacionales a través de una política de alcance federal como Casa Propia.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat además le entregó al gobernador salteño la No Objeción Técnica (NOT), una aprobación administrativa que permitirá avanzar con la construcción de 97 viviendas más en Finca del Socorro II, obras que se realizarán con un financiamiento nacional de más de $772 millones y que generará un impulso a la economía regional y al sector de la construcción local.

Sobre la importancia de gestionar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno, Sáenz destacó: ”Cada una de estas casas tiene un proceso, un trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional, el provincial y los municipales. No hay fórmulas mágicas. Hay que tener el sentido de lo que es la justicia social, la igualdad de oportunidades y, por sobre todas las cosas, la sensibilidad y el compromiso social”.

En el mismo sentido, Almeda expresó: ”Si el Gobierno Nacional no tuviera una política de contemplar a los sectores más vulnerables, los que sin la presencia del Estado no pueden acceder a un techo propio, y sin la articulación virtuosa entre Nación, provincias y municipios, esto no sería posible”.

Las viviendas entregadas tienen una dimensión de 64 metros cuadrados, cuentan con dos dormitorios, baño, cocina-comedor y un lavadero externo.

A partir de sus distintos programas y líneas de acción, el Ministerio que conduce Ferraresi entregó en la provincia de Salta 2.971 soluciones habitacionales, con una inversión de más de $21 mil millones, mientras se encuentran en ejecución otras 3.908 más, con un financiamiento que supera los $23 mil millones.

Con información de Télam