Bahillo: "Buscamos que las pymes agreguen valor porque generan arraigo, desarrollo y crecimiento"

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó la importancia del anuncio del Plan Aviar y de la implementación de la quinta cuota de Impulso Tambero, al sostener que el objetivo del Gobierno es "ayudar" al sector agropecuario que resultó afectado por la sequía.

"Buscamos que las pymes agreguen valor porque generan arraigo, desarrollo y crecimiento local; hoy nos convocan a esta reunión que tiene que ver con sectores que son los que más promueven el arraigo y desarrollo territorial: la avicultura y la lechería", dijo Bahillo en un acto realizado en el partido bonaerense de Navarro, que fue encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En su exposición, el secretario se refirió al anuncio del Plan Aviar y la quinta cuota de Impulso Tambero, iniciativas que suman una inversión de $10.256 millones y se destinarán al alivio de productores afectados por la gripe aviar y la sequía.

Acerca de Impulso Tambero, aseguró que "hay una decisión política de apostar a los tambos más pequeños".

El secretario afirmó que "estamos en el medio de una situación de la que venimos saliendo lentamente como es la sequía" y "vamos a seguir trabajando en programas de asistencia y acompañamiento para la recuperación de los procesos productivos".

Destacó que "hemos homologado la emergencia para 20 distritos, salvo Capital Federal y Tierra del Fuego, todas las provincias están en emergencia por sequía, de manera total o parcial".

Por otra parte, se refirió a la influenza aviar que afecta "hasta 50% de la facturación" de empresas avícolas exportadoras y proyectó que para "la primera quincena de junio entendemos que vamos a estar recuperando los mercados más importantes".

Al respecto, dijo que se dará inicio a "un programa que asiste a granjas avícolas comerciales y explotaciones familiares de aves de traspatio, con un monto que permite recuperar parte del perjuicio económico cuando una granja comercial es detectada con influenza aviar y eso obliga al sacrificio de los animales".

"El ministro (Massa) ha entendido que una parte importante de ese perjuicio va a recibir una asistencia económica", señaló y detalló que el programa "prevé un fondo de 7.500 millones de pesos".

Remarcó que "todo esto que estamos haciendo en el marco de la emergencia agropecuaria y la influenza aviar" es para "estar a la altura de las circunstancias para ayudar a los productores y productoras en este momento crítico".

"Las políticas públicas no pueden reemplazar los genuinos flujos de fondo que pierde una actividad por la sequía, no puede ni debe, pero sí se debe acompañar con políticas para que en el camino no nos quede un productor y sostener la producción y a las familias de productoras y productores", concluyó Bahillo.

Con información de Télam