Todas las Obras Sociales disponibles para los monotributistas.

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.

Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

Las obras sociales disponibles para los monotributistas

OSSACRA : Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina. OSPROTURA : Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina. OSTCARA : Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina. OSAMOC : Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote. OSTAXB.A : Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPM : Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual. OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSBLYCA : Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos. OSOC : Obra Social de Operadores Cinematográficos.

: Obra Social de Operadores Cinematográficos. OSCAMGLYP : Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros. OSPEDICI : Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina. OSPIFSE : Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero. OSMTT : Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión. OSDEM : Obra Social de Músicos.

: Obra Social de Músicos. OSOCNA : Obra Social de Comisarios Navales.

: Obra Social de Comisarios Navales. OSTPBA : Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. OSPREN : Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata. OSEPC : Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba. OSAPM : Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. OSVVRA : Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR). OSPIV : Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio. OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

OSPETAX : Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal. OSVARA : Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina. OSCRAIA : Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines. OSOESTYLARA : Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina. OSFYB : Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos. SERVESALUD : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera. OSDIC : Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción. OSIM : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias. OSDEPYM : Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. OSMITA : Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina. ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

OSDO : Obra Social de Dirección OSDO.

: Obra Social de Dirección OSDO. OSDAAP : Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada. UNIMEDICA : Mutual Médica Concordia.

: Mutual Médica Concordia. AMPES : Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.

: Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias. METCBA : MET-Córdoba S.A.

: MET-Córdoba S.A. AMCI : Asociación Mutual del Control Integral.

: Asociación Mutual del Control Integral. ARPSALUD : Administración Recursos para Salud S.A.

: Administración Recursos para Salud S.A. AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.