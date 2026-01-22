EN VIVO
ARCA

ARCA definió las obras sociales para monotributistas en enero de 2026

La ex AFIP renovó el listado de las obras sociales por las que pueden optar quienes estén adheridos al Régimen Simplificado. 

22 de enero, 2026 | 04.10

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.

Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

Las obras sociales disponibles para los monotributistas

  • OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
  • OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
  • OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
  • OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
  • OSTAXB.A: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
  • OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.

  • OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
  • OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
  • OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
  • OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
  • OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
  • OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
  • OSDEM: Obra Social de Músicos.
  • OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
  • OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
  • OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
  • OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
  • OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
  • OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
  • OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
  • OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

  • OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.
  • OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.
  • OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.
  • OSOESTYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.
  • OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.
  • SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.
  • OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.
  • OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.
  • OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.
  • OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.
  • ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

  • OSDO: Obra Social de Dirección OSDO.
  • OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
  • UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.
  • AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.
  • METCBA: MET-Córdoba S.A.
  • AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.
  • ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
  • AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.

Sólo aceptan monotributistas las Obras Sociales inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud.

