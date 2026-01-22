En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en el comienzo del 2026.
Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.
Las obras sociales disponibles para los monotributistas
- OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
- OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
- OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
- OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
- OSTAXB.A: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
- OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.
- OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
- OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
- OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
- OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
- OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
- OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
- OSDEM: Obra Social de Músicos.
- OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
- OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
- OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
- OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
- OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
- OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
- OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
- OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.
- OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.
- OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.
- OSOESTYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.
- OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.
- SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.
- OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.
- OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.
- OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.
- OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.
- ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.
- OSDO: Obra Social de Dirección OSDO.
- OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
- UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.
- AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.
- METCBA: MET-Córdoba S.A.
- AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.
- ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
- AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.
