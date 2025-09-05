ARCA subastará instrumentos musicales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) subastará instrumentos musicales con precios más que accesibles. Esto representa una oportunidad única para los amantes de la música.

Este remate de 14 artículos lo organiza la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y se realizará el jueves 18 de septiembre bajo modalidad electrónica a través de la página web de la entidad financiera.

Qué instrumentos musicales rematará ARCA

GUITARRA ELECTRICA MARCA ESP: $ 250,000

GUITARRA MARCA GODIN MULTIAC SERIE N° 13372184 (PASA CUERDA DESPEGADO): $ 200,000

GUITARRA TAKAMINE MODELO GC3CENAT: $ 16,829.87

BAJO MARCA FENDER MODELO JAZZ BASS SERIE N° 9401059: $ 250,000

CABEZAL MOVIL MARCA AMK MODELO BEAM LH-A002: $ 150,000

MICROFONO MARCA SHURE MODELO SM58PGX2: $ 50,000

RECEPTOR MARCA SHURE MODELO PGX4 SERIE N° 0107060122-04: $ 60,000

GUITARRA ELECTRICA MARCA MERCURY: $ 180,000

AMPLIFICADOR MARCA MERCURY: $ 130,000

MICROFONO MARCA SHURE MODELO BETA 57A: $ 50,000

ESTEREOS PANASONIC MODELO CQDP383U: $ 80,000

MICROFONOS MARCA SHURE MODELO BETA 58A: $ 250,000

MICROFONO MARCA SHURE MODELO SM58: $ 50,000

GUITARRA FENDER MODELO STRATOCASTER SERIE N° MX14129881: $ 250,000

Cómo participar de la subasta de ARCA con el Banco Ciudad

Para participar de esta subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Además, hay que constituir una Garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta, de acuerdo a lo establecido en el punto 1° de las Condiciones de Venta que rigen este remate.