La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) subastará instrumentos musicales con precios más que accesibles. Esto representa una oportunidad única para los amantes de la música.
Este remate de 14 artículos lo organiza la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y se realizará el jueves 18 de septiembre bajo modalidad electrónica a través de la página web de la entidad financiera.
Qué instrumentos musicales rematará ARCA
- GUITARRA ELECTRICA MARCA ESP: $ 250,000
- GUITARRA MARCA GODIN MULTIAC SERIE N° 13372184 (PASA CUERDA DESPEGADO): $ 200,000
- GUITARRA TAKAMINE MODELO GC3CENAT: $ 16,829.87
- BAJO MARCA FENDER MODELO JAZZ BASS SERIE N° 9401059: $ 250,000
- CABEZAL MOVIL MARCA AMK MODELO BEAM LH-A002: $ 150,000
- MICROFONO MARCA SHURE MODELO SM58PGX2: $ 50,000
- RECEPTOR MARCA SHURE MODELO PGX4 SERIE N° 0107060122-04: $ 60,000
- GUITARRA ELECTRICA MARCA MERCURY: $ 180,000
- AMPLIFICADOR MARCA MERCURY: $ 130,000
- MICROFONO MARCA SHURE MODELO BETA 57A: $ 50,000
- ESTEREOS PANASONIC MODELO CQDP383U: $ 80,000
- MICROFONOS MARCA SHURE MODELO BETA 58A: $ 250,000
- MICROFONO MARCA SHURE MODELO SM58: $ 50,000
- GUITARRA FENDER MODELO STRATOCASTER SERIE N° MX14129881: $ 250,000
Cómo participar de la subasta de ARCA con el Banco Ciudad
Para participar de esta subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Además, hay que constituir una Garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta, de acuerdo a lo establecido en el punto 1° de las Condiciones de Venta que rigen este remate.