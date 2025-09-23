ARCA informó la fecha de vencimiento del impuesto al cheque

ARCA comunicó una modificación sobre un impuesto.

En los últimos días, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó el adelantamiento del vencimiento del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

Conocido como "Impuesto al Cheque", este gravamen afecta principalmente a los movimientos realizados por las entidades bancarias y a distintas operatorias financieras, siendo retenido por las entidades y liquidado ante el fisco nacional.

En ese sentido la ex AFIP determinó una nueva fecha límite en el periodo de pago, disponiendo que los agentes de liquidación y/o percepción deberán cumplir con las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas, o del importe correspondiente al impuesto propio devengado el 24 de septiembre como plazo límite.

La entidad creada por Javier Milei decidió adelantar un día la fecha, ya que el vencimiento estaba previsto para el jueves 25. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial, donde se explica que esto se produjo "en virtud de razones de administración tributaria". La medida alcanza a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025.

El vencimiento del impuesto al cheque se adelantó para este miércoles 24 de septiembre.

