ARCA realizó un importante cambio para el comercio exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las reglas del régimen de “Depositario Fiel” y habilitó a los operadores de comercio exterior a gestionar con mayor libertad el almacenamiento y destino de la documentación vinculada con sus operaciones.

{{{htmlAmp}}}

El cambio de la ex AFIP fue establecido mediante la Resolución General 5900/2026 y alcanza a importadores, exportadores y demás actores que intervienen en operaciones aduaneras. El nuevo esquema apunta a reducir costos y tareas administrativas vinculadas con la conservación de documentación.

Cuáles son los cambios que implementó ARCA

Uno de los principales cambios es que cada operador podrá decidir cómo guardar sus documentos. Podrá realizar el archivo por sus propios medios o contratar los servicios de un Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización (PSAD), sin quedar sujeto a una modalidad única. La modificación también alcanza al momento en que vence la obligación de conservar los documentos. Una vez cumplido el plazo legal, determinado por la prescripción de la acción del Fisco, los operadores podrán disponer de esa documentación y destruirla sin tener que iniciar un trámite adicional ante ARCA.

En concreto, ya no será necesario solicitar una autorización para eliminar los documentos, realizar una notificación previa ni contar con la presencia de veedores durante el procedimiento. La normativa establece, sin embargo, una excepción para aquellos documentos que estén relacionados con procedimientos administrativos o judiciales que todavía se encuentren en curso. En esos casos, la documentación deberá mantenerse archivada hasta que finalicen las actuaciones correspondientes.

La resolución también deroga distintas disposiciones que regulaban anteriormente el sistema de “Depositario Fiel” y concentra las reglas sobre archivo, digitalización, conservación y eliminación de documentación aduanera en un esquema más simplificado. Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la modificación busca reducir regulaciones que, según su interpretación, agregaban burocracia y costos sin mejorar los mecanismos de control.

“Es un paso más para aliviar al comercio exterior argentino de regulaciones que no mejoraban el control y que agregaban burocracia, costos e intermediarios”, afirmó el funcionario. Y agregó que, con el nuevo esquema, cada operador podrá decidir si conserva la documentación por sus propios medios o recurre a un prestador especializado.

De esta manera, el cambio no elimina la obligación de conservar la documentación durante el período establecido por la normativa, sino que modifica la forma en que los operadores pueden cumplir con ese requisito y simplifica el procedimiento posterior para disponer de los documentos una vez vencido el plazo.