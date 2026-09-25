Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ponen a disposición distintas herramientas que permiten acreditar los períodos trabajados, los salarios cobrados y los aportes realizados para quienes trabajan en casas particulares, lo cual es importante conservar por si se termina una relación laboral.

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Además, desde la ex AFIP aclararon que no todos los comprobantes cumplen la misma función. Una de las principales diferencias está entre el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, el recibo de sueldo y la constancia de aportes. Cada documento acredita información diferente y se obtiene mediante procedimientos específicos.

Del formulario F.984 al portal exclusivo: los cambios en la acreditación laboral

ARCA establece que el certificado previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo se genera mediante Simplificación Registral, utilizando el formulario F.984. Cuando el empleador lo emite digitalmente, el trabajador puede acceder al documento desde el servicio Trabajo en Blanco. La normativa también contempla la posibilidad de emitirlo en formato papel.

Sin embargo, existe una diferencia importante para quienes realizan tareas en casas particulares. Este sector cuenta con un régimen laboral especial establecido por la Ley 26.844, por lo que no corresponde asumir automáticamente que el procedimiento general del certificado del artículo 80 se aplica de la misma manera. ARCA dispone para este grupo una plataforma específica, el portal de Personal de Casas Particulares, donde se concentra la documentación y las gestiones relacionadas con este régimen.

¿Cómo generar el recibo de sueldo electrónico para casas particulares?

Para el personal de casas particulares existe un procedimiento específico para generar los recibos. Desde el período devengado mayo de 2026, el empleador debe confeccionarlos de manera electrónica. El trámite se realiza ingresando con clave fiscal al Registro Especial del Personal de Casas Particulares. Una vez allí, se debe seleccionar la ficha correspondiente al trabajador y elegir la opción “Generar recibo de sueldo”.

Luego se completa la información correspondiente al período, la modalidad de liquidación, la remuneración y los diferentes conceptos que correspondan. El ingreso mediante clave fiscal permite validar la identidad del empleador, por lo que el recibo electrónico no requiere la firma del trabajador. Una vez generado, quien trabaja puede consultar el documento desde la opción “Detalle del Trabajo” → “Recibos de Sueldo”, de acuerdo con el procedimiento establecido por ARCA mediante la Resolución General 5850/2026.

Pago en efectivo y constancia de aportes: qué documentos exigir al terminar la relación laboral

La implementación del recibo electrónico no significa que desaparezcan todas las obligaciones en papel. Cuando el salario se abona en efectivo, o cuando el trabajador solicita una copia impresa, el recibo debe imprimirse por duplicado. El original se entrega al trabajador y el empleador conserva el ejemplar firmado como constancia del pago.

Además, la constancia de aportes cumple otra función. Desde el mismo portal de Personal de Casas Particulares, el trabajador puede consultar la información registrada sobre los pagos realizados por el empleador. Este documento permite verificar los aportes que figuran ante ARCA, mientras que el recibo de sueldo muestra la remuneración y los conceptos correspondientes a cada período. Por eso, ante el final de una relación laboral, conviene diferenciar qué información se busca: el recibo acredita la liquidación del salario, la constancia permite revisar los aportes registrados y el certificado de trabajo responde a otra obligación documental.