La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La nueva fecha límite es el 13 de octubre de 2026, inclusive, pero no alcanza a bienes personales.

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La prórroga fue establecida mediante la Resolución General 5898/2026 y alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La medida, sin embargo, modifica únicamente el plazo de presentación. El pago del saldo de Ganancias 2025, cuando corresponde, ya tuvo su vencimiento. La ex AFIP mantiene separadas ambas obligaciones: presentar la declaración jurada y cancelar el impuesto determinado.

¿Por qué la prórroga de ARCA no incluye a Bienes Personales?

Uno de los puntos centrales para los contribuyentes es que la nueva prórroga no alcanza a Bienes Personales. Para el período fiscal 2025, la declaración jurada determinativa y el pago del saldo, cuando correspondía, vencieron el 27 de julio de 2026. ARCA mantiene esa fecha en su calendario oficial.

Por eso, quienes todavía tengan pendiente la presentación de Ganancias cuentan con tiempo adicional hasta octubre, pero no existe una nueva fecha para presentar la declaración determinativa de Bienes Personales correspondiente al ejercicio 2025. La diferencia también resulta importante porque ambos impuestos suelen ser considerados en conjunto al momento de realizar la liquidación anual, aunque tienen vencimientos y obligaciones diferentes.

El impacto en los anticipos de Ganancias: qué exige ARCA para el pago de septiembre

La extensión de la declaración jurada de 2025 también impacta en la determinación de los anticipos del período fiscal 2026. El próximo vencimiento relevante es el 24 de septiembre de 2026, fecha establecida para ingresar el primer anticipo de Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. La fecha había sido trasladada por ARCA desde el cronograma original de agosto.

Además, el organismo estableció qué deben hacer los contribuyentes cuando el primer o segundo anticipo todavía no aparece determinado en el Sistema de Cuentas Tributarias porque la declaración jurada de Ganancias 2025 aún no fue presentada. En esos casos, el contribuyente debe calcular e ingresar los anticipos sobre la base de los datos que surjan de sus propios papeles de trabajo, según lo establecido por la Resolución General 5898/2026.

¿Qué bienes están exentos de Bienes Personales al 31 de diciembre?

La situación de Bienes Personales también presenta otro punto de interés relacionado con la determinación del impuesto. El debate gira en torno al tratamiento de determinadas modificaciones realizadas sobre el patrimonio durante el año. La reglamentación contempla que, cuando ciertas variaciones patrimoniales puedan hacer presumir una intención de evasión, se tenga en cuenta el período durante el cual determinados bienes permanecieron alcanzados por el impuesto.

El caso puede plantearse, por ejemplo, cuando una persona posee durante parte del año activos alcanzados por Bienes Personales y antes del 31 de diciembre los reemplaza por otros que tienen un tratamiento exento. La discusión se vincula con el criterio que debe utilizarse para determinar el impuesto: mientras la reglamentación contempla mecanismos relacionados con el tiempo de permanencia de los bienes, el criterio analizado por la Procuración General de la Nación pone el foco en la composición del patrimonio existente al 31 de diciembre, que constituye el momento utilizado como referencia para la determinación del tributo.