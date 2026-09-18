La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las condiciones para el pago de las cuotas correspondientes a determinados planes de facilidades y estableció un cambio para los contribuyentes con obligaciones de mayor monto.

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¿Qué establece la Resolución General 5896/2026 de ARCA?

A partir del 1 de octubre de 2026, las cuotas iguales o superiores a $100 millones deberán cancelarse mediante débito directo en una cuenta bancaria. La modificación fue establecida a través de la Resolución General 5896/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, modifica el esquema que se encontraba vigente para los planes de facilidades de pago gestionados a través del organismo.

Adiós a las transferencias manuales: el nuevo esquema obligatorio de débito directo

Hasta ahora, las normas contemplaban que las cuotas de los planes de facilidades de pago que alcanzaran o superaran los $100 millones, así como determinadas situaciones excepcionales que impedían realizar el cobro mediante débito directo, fueran canceladas mediante una transferencia electrónica de fondos.

Con la nueva resolución, ese mecanismo será reemplazado para las cuotas alcanzadas por el nuevo criterio. De esta manera, quienes tengan planes de facilidades presentados mediante el servicio web “Mis Facilidades” y cuyas cuotas sean iguales o superiores a $100 millones deberán garantizar que los fondos puedan ser debitados directamente desde la cuenta bancaria informada.

En ese sentido, la entidad nacional explicó que la modificación está vinculada con una adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria. Según el organismo, estos cambios ampliaron las posibilidades operativas para gestionar y procesar débitos directos en cuentas bancarias. Quienes tengan cuotas alcanzadas por la nueva disposición deberán revisar antes del 1 de octubre los datos registrados en el sistema.

Verificación de CBU y cancelaciones anticipadas: el trámite clave para evitar inconvenientes

En particular, tendrán que verificar que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta destinada al débito esté correctamente declarada y seleccionada dentro del servicio “Mis Facilidades”. El objetivo es evitar inconvenientes al momento del vencimiento de las cuotas y garantizar que ARCA pueda realizar el débito correspondiente.

La modificación de la ex AFIP también alcanza las condiciones establecidas para determinadas cancelaciones anticipadas totales de los planes de facilidades. La Resolución General 5896/2026 introduce cambios y deroga disposiciones incluidas en distintas normas anteriores del organismo. En concreto, la medida modifica el esquema establecido por las Resoluciones Generales 5279, 5321, 5525, 5828 y 5873, con el objetivo de adecuar las condiciones de cancelación de las cuotas y de los pagos anticipados de los planes.