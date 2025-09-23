Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en octubre 2025: de cuánto es el monto

Cuándo se cobra ex Potenciar Trabajo

Los titulares del exprograma Potenciar Trabajo, que ahora fue dividido en dos líneas de asistencia bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, volverán a cobrar en octubre $78.000, el mismo monto que perciben desde hace más de un año y medio. Esta cifra no tuvo actualizaciones desde su última modificación, ya que se trata de una prestación que no cuenta con un mecanismo de ajuste automático mensual.

Con la transformación del Potenciar Trabajo, los beneficiarios fueron reagrupados en dos programas:

Volver al Trabajo , destinado a quienes buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad y avanzar hacia la inserción en el mercado laboral formal.

Acompañamiento Social, enfocado en personas en situación de alta vulnerabilidad, para garantizar un ingreso mínimo que les permita sostener sus necesidades básicas.

Potenciar Trabajo: cuándo cobran en octubre

De esta manera, en el décimo mes de 2025, la suma acreditada para ambos grupos seguirá siendo de $78.000, sin diferencias entre las dos líneas del plan. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con el Ministerio de Capital Humano, es la encargada de liquidar y distribuir esta prestación. El pago se realizará el martes 7 de octubre, quinto día hábil del mes. La acreditación será automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios, como ocurre habitualmente.

"Volver al Trabajo": Quiénes pueden cobrar el programa

El plan está dirigido a trabajadores y trabajadoras de la economía popular e informal que desarrollan alguna actividad productiva, pero que permanecen fuera del sistema laboral registrado. El objetivo central de Volver al Trabajo es facilitar el acceso a oportunidades de capacitación, formación profesional y empleo formal, mientras que Acompañamiento Social busca reforzar el ingreso de hogares en situación crítica.

Monto confirmado para octubre

Volver al Trabajo: $78.000

Acompañamiento Social: $78.000

Fecha de pago: martes 7 de octubre de 2025

Volver al Trabajo: cuándo se cobra

A pesar de los cambios en la administración y las medidas recientes de ordenamiento de planes sociales, la suma se mantiene congelada, lo que genera reclamos de organizaciones sociales que piden una actualización para acompañar el aumento del costo de vida.

"Volver al Trabajo": cómo consultar si cobrás en octubre

Los beneficiarios pueden verificar si acceden al cobro del plan a través de tres vías: