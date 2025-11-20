EN VIVO
Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025

Las Pensiones No Contributivas recibirán un aumento en diciembre aplicado por ANSES según la movilidad inflacionaria, con nuevos montos vigentes para todos los titulares.

20 de noviembre, 2025 | 08.30

En diciembre, las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento aplicado por ANSES a partir del índice de movilidad inflacionaria. La actualización se definió según el IPC de octubre, que marcó una variación del 2,3%, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC.

Con el nuevo ajuste, los valores vigentes desde diciembre quedan establecidos de la siguiente manera:

  • PNC por invalidez o vejez: $310.132,44

  • PNC para madres de siete hijos: $340.746,35

Estos importes corresponden al haber mensual actualizado que ANSES liquidará desde este mes.

¿Quiénes pueden solicitar una PNC en diciembre 2025?

Pensión por invalidez

  • Argentinos, naturalizados o extranjeros con al menos 10 años de residencia.

  • Menores de 65 años.

  • No contar con otra jubilación o pensión.

  • Si es menor de edad, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro jubilaciones mínimas.

  • En algunas provincias se solicita documentación complementaria.

Pensión para madres de siete hijos

  • Argentinas o naturalizadas con 1 año de residencia, o extranjeras con 15 años de permanencia.

  • No tener ingresos suficientes ni otra cobertura previsional.

  • El cónyuge puede estar jubilado, pero no puede percibir otra PNC.

Pensión por vejez

  • Tener 70 años o más.

  • Argentinos naturalizados con 5 años de residencia, o extranjeros con 40 años en el país.

  • No recibir ingresos propios ni otra prestación.

  • No corresponde si el solicitante está detenido o si su cónyuge ya es beneficiario de la misma pensión.

Cómo consultar si cobrás una PNC en diciembre

Para verificar si tenés un pago programado:

  1. Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social.

  2. Entrá a la sección “Mis Cobros”.

  3. Revisá si aparece tu prestación junto con el monto actualizado y la fecha de acreditación correspondiente a diciembre.

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las PNC son beneficios previsionales otorgados por ANSES a aquellas personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional. Este tipo de prestaciones tiene aumentos mensuales por inflación y se les aplica el bono extraordinario de $70.000. 

Estas pensiones contemplan diversas situaciones de vulnerabilidad social y económica, y están destinadas a garantizar un ingreso básico mensual.

Existen distintas categorías dentro del programa:

  • Por invalidez o discapacidad: para personas que acrediten un grado de incapacidad laboral igual o superior al 76%.

  • Por vejez: destinada a adultos mayores de 70 años sin aportes suficientes.

  • Para madres de siete hijos o más: quienes reciben un haber equivalente a la jubilación mínima.

  • Pensiones graciables o especiales: otorgadas por ley o decreto en casos específicos.

