Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025

En diciembre, las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento aplicado por ANSES a partir del índice de movilidad inflacionaria. La actualización se definió según el IPC de octubre, que marcó una variación del 2,3%, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC.
Con el nuevo ajuste, los valores vigentes desde diciembre quedan establecidos de la siguiente manera:
-
PNC por invalidez o vejez: $310.132,44
-
PNC para madres de siete hijos: $340.746,35
Estos importes corresponden al haber mensual actualizado que ANSES liquidará desde este mes.
¿Quiénes pueden solicitar una PNC en diciembre 2025?
Pensión por invalidez
-
Argentinos, naturalizados o extranjeros con al menos 10 años de residencia.
-
Menores de 65 años.
-
No contar con otra jubilación o pensión.
-
Si es menor de edad, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro jubilaciones mínimas.
-
En algunas provincias se solicita documentación complementaria.
Pensión para madres de siete hijos
-
Argentinas o naturalizadas con 1 año de residencia, o extranjeras con 15 años de permanencia.
-
No tener ingresos suficientes ni otra cobertura previsional.
-
El cónyuge puede estar jubilado, pero no puede percibir otra PNC.
Pensión por vejez
-
Tener 70 años o más.
-
Argentinos naturalizados con 5 años de residencia, o extranjeros con 40 años en el país.
-
No recibir ingresos propios ni otra prestación.
-
No corresponde si el solicitante está detenido o si su cónyuge ya es beneficiario de la misma pensión.
Cómo consultar si cobrás una PNC en diciembre
Para verificar si tenés un pago programado:
-
Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social.
-
Entrá a la sección “Mis Cobros”.
-
Revisá si aparece tu prestación junto con el monto actualizado y la fecha de acreditación correspondiente a diciembre.
Qué son las Pensiones No Contributivas
Las PNC son beneficios previsionales otorgados por ANSES a aquellas personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional. Este tipo de prestaciones tiene aumentos mensuales por inflación y se les aplica el bono extraordinario de $70.000.
Estas pensiones contemplan diversas situaciones de vulnerabilidad social y económica, y están destinadas a garantizar un ingreso básico mensual.
Existen distintas categorías dentro del programa:
-
Por invalidez o discapacidad: para personas que acrediten un grado de incapacidad laboral igual o superior al 76%.
-
Por vejez: destinada a adultos mayores de 70 años sin aportes suficientes.
-
Para madres de siete hijos o más: quienes reciben un haber equivalente a la jubilación mínima.
-
Pensiones graciables o especiales: otorgadas por ley o decreto en casos específicos.