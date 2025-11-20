Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025

En diciembre, las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento aplicado por ANSES a partir del índice de movilidad inflacionaria. La actualización se definió según el IPC de octubre, que marcó una variación del 2,3%, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC.

Con el nuevo ajuste, los valores vigentes desde diciembre quedan establecidos de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $310.132,44

PNC para madres de siete hijos: $340.746,35

Estos importes corresponden al haber mensual actualizado que ANSES liquidará desde este mes.

¿Quiénes pueden solicitar una PNC en diciembre 2025?

Pensión por invalidez

Argentinos, naturalizados o extranjeros con al menos 10 años de residencia .

Menores de 65 años .

No contar con otra jubilación o pensión.

Si es menor de edad, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro jubilaciones mínimas .

En algunas provincias se solicita documentación complementaria.

Aumento de la PNC en octubre

Pensión para madres de siete hijos

Argentinas o naturalizadas con 1 año de residencia , o extranjeras con 15 años de permanencia .

No tener ingresos suficientes ni otra cobertura previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no puede percibir otra PNC.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más .

Argentinos naturalizados con 5 años de residencia , o extranjeros con 40 años en el país .

No recibir ingresos propios ni otra prestación.

No corresponde si el solicitante está detenido o si su cónyuge ya es beneficiario de la misma pensión.

Cuánto aumenta la PNC en octubre

Cómo consultar si cobrás una PNC en diciembre

Para verificar si tenés un pago programado:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social. Entrá a la sección “Mis Cobros”. Revisá si aparece tu prestación junto con el monto actualizado y la fecha de acreditación correspondiente a diciembre.

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las PNC son beneficios previsionales otorgados por ANSES a aquellas personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional. Este tipo de prestaciones tiene aumentos mensuales por inflación y se les aplica el bono extraordinario de $70.000.

Estas pensiones contemplan diversas situaciones de vulnerabilidad social y económica, y están destinadas a garantizar un ingreso básico mensual.

Existen distintas categorías dentro del programa: