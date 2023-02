Con el FdT, los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses aumentaron 62% en tres años

Con Juntos por el Cambio, los activos financieros del organismo previsional se habían contraído un 47%. De esta manera, el Gobierno del Frente de Todos logró revertir la curva de los activos financieros.

Luego del derrumbe materializado durante la gestión de Mauricio Macri, la Anses informó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tuvo aumento del 62% en lo que va de gestión del Frente de Todos. Con el Gobierno anterior de Juntos por el Cambio, en cambio, los activos financieros del organismo previsional se habían contraído un 47%.

En noviembre 2008, año de su creación tras la recuperación de los fondos de las AFJP, el FGS tenía una valuación de 23.749 millones de dólares. Al finalizar el mes de noviembre del 2015, culminando el mandato de la ex presidenta Cristina Kirchner, el FGS creció 179%, llegando a una valuación de 66.208 millones de dólares. A fines de noviembre de 2019 y tras la gestión presidencial de Macri, el FGS sufrió una fuerte caída del 47%, teniendo una valuación de 34.831 millones de dólares.

A fines de enero de 2023, tras un aumento del 62% respecto de los fondos recibidos a fines de 2019, la valuación del FGS es de más de 56.434 millones de dólares. “Como lo dijimos el día que logramos convertir en Ley la defensa de los activos del FGS, vamos a seguir trabajando para que las jubiladas y los jubilados de la Argentina tengan un Fondo más solvente que garantice la sustentabilidad del sistema previsional”, aseguró la directora ejecutiva del Anses, Fernanda Raverta.

En paralelo, el secretario general de la Anses y subdirector ejecutivo de operación del FGS, Santiago Fraschina, había asegurado en diálogo con Télam que, lejos de "despilfarrar los bonos en dólares, la Anses ha comprado sostenidamente títulos en dólares en los últimos años". Y agregó: "Está saliendo en muchos lados, sobre todo vía redes sociales, que estamos despilfarrando los dólares que tiene el FGS en bonos para frenar el Dólar MEP. Eso es mentira y lo queremos demostrar con datos, con la tenencia de bonos argentinos en dólares".

Según datos de Anses, el FGS aumentó 40% sus tenencias de activos "hard-dollar" y en casi cinco veces sus tenencias de bonos Ley New York, a través de compras repartidas entre bonos de legislación local y extranjera desde 2019 por un monto de casi US$ 2.000 millones en valor nominal.

En qué invirtió la Anses

Las compras estuvieron concentradas en los activos de mayor volumen de transacción, como el GD30, del que se adquirieron US$ 1.500 millones en valor nominal desde 2019, y el GD35, con unos US$ 118 millones, hasta el 5 de enero. También se adquirieron títulos bajo legislación local como el AL30, con US$ 215 millones.

De esta forma, el peso de los bonos bajo legislación extranjera creció respecto al total de las tenencias: al día de hoy, los Bonos Ley New York representan el 18% de los bonos "hard-dollar", contra el 5% que representaba a finales de 2019. Tener en su cartera los instrumentos más operados en el mercado le permite al Fondo un mayor margen de acción, para actuar ante los cambios de expectativas que se suceden en un mercado financiero de gran volatilidad.