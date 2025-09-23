Cómo obtener el beneficio extra de ANSES de $85.000 en septiembre 2025

Cómo cobrar un extra de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en septiembre 2025 con el pago de sus prestaciones y confirmó que, además del aumento del 1,9 % dispuesto por el Gobierno según el dato de inflación informado por el INDEC, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un pago adicional de $85.000 si cumplen con un requisito clave: presentar la Libreta AUH.

Qué es la Libreta AUH y por qué es importante

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que deben completar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Sirve para acreditar que los niños y adolescentes bajo su cuidado:

Asisten a la escuela.

Cumplen con el calendario de vacunación.

Realizaron los controles de salud correspondientes.

ANSES retiene cada mes el 20 % del monto de la AUH y lo paga todo junto una vez que se presenta esta Libreta. Por eso, su presentación es fundamental para acceder al beneficio extra de $85.000 en septiembre.

Cómo cobrar un extra de ANSES

Paso a paso para tramitar la Libreta AUH

El trámite es sencillo y se puede hacer de manera online o presencial:

Ingresar a Mi ANSES desde la app o la web oficial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Hijos > Libreta AUH para revisar si falta completar información de salud, vacunación o educación. Generar la Libreta para descargarla o recibirla por correo electrónico. Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo completen con letra clara, firmas y sellos. Sacar una foto nítida del formulario completo (en formato JPG y con peso menor a 3 MB). Volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar Subir Libreta AUH y cargar la imagen. Esperar la confirmación por correo electrónico que valida la presentación.

También puede presentarse sin turno en una oficina de ANSES, llevando el formulario en papel.

Beneficio ANSES octubre

En septiembre 2025, el monto total de la Asignación Universal por Hijo es de $115.088 por menor, pero los beneficiarios reciben el 80 % mensual ($92.040,4) y el 20 % restante se acumula para pagarse en este beneficio extra.

Además, quienes presenten la Libreta acceden a la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que ayuda a cubrir gastos de útiles, uniformes y transporte.

Compatibilidad con otros programas de ANSES

Este beneficio es acumulable con la Tarjeta Alimentar, que en septiembre paga:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

De este modo, una familia que cumpla con todos los requisitos puede sumar un ingreso significativo en septiembre.