Atención jubilados: el comunicado de Anses en la previa del paro de la CGT

En la previa del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país, la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (Anses) informó que las oficinas estarán abiertas y funcionarán "con normalidad".

"Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que, a pesar de las medidas de fuerza anunciadas por distintos gremios para la jornada de mañana, jueves 10 de abril, las oficinas del organismo en todo el país permanecerán abiertas y atenderán con normalidad", informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

Así, el organismo que depende de la cartera que conduce Sandra Pettovello confirmó que, quienes tengan turnos previos para trámites, deberán presentarse en la sede de Anses correspondiente.

Nuevos requisitos para la cobertura total de medicamentos de PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció una actualización en los requisitos para que los afiliados jubilados accedan a la cobertura total de medicamentos. A partir de abril de 2025, se pondrán en marcha estas nuevas medidas con el objetivo de distribuir de manera más equitativa los recursos y priorizar a aquellos que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

Entre los cambios más destacados se encuentra la implementación de la receta electrónica como única modalidad para prescribir medicamentos. Además, se establecen nuevos criterios socioeconómicos que los adultos mayores deben cumplir para acceder al beneficio del 100% de cobertura en medicamentos.

Estos nuevos requisitos incluyen no tener aeronaves o embarcaciones de lujo, no poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, tener ingresos netos menores a una jubilación mínima y media, no ser afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de 1 inmueble, y no contar con activos societarios que demuestren solvencia económica. No obstante, PAMI aclara que existen excepciones para aquellos afiliados que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estos seguirán recibiendo la cobertura del 100%, aunque no cumplan con los requisitos mencionados. Además, aquellos que convivan con una persona titular del CUD también podrán acceder al beneficio, siempre y cuando sus ingresos no superen las tres jubilaciones mínimas.

Qué medicamentos cubre PAMI

Es importante destacar que la cobertura total de medicamentos contempla tratamientos esenciales para enfermedades crónicas y de alto costo, como diabetes, patologías oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, y tratamientos oftalmológicos intravítreos.