En medio de la suba de alimentos, Arcor aumentó sus ganancias 142%

La principal alimenticia del país ganó $ 19.900 millones. Repartirá utilidades entre sus accionistas por $ 7.000 millones. Mientras, los alimentos aumentaron 50,3% en 2021.

Mientras se dispara el precio de los alimentos en todo el mundo, la principal compañía del sector en el país repartirá $ 7.000 millones de ganancias netas. Si bien corresponde al ejercicio del año pasado, se trató de un período en el que los productos servidos en las mesas familiares empujaron la inflación, con un alza interanual del 50,3%. Los commodities en el mundo dan saltos que los acercan a los máximos históricos por la guerra en Ucrania, lo que se traducirá en mayores incrementos en los precios internos si el gobierno no aplica alguna medida que oficie de barrera.

La compañía duplicó sus ganancias. Los más de $ 19.900 millones que amasó en 2021 superan en más del 142% a los $ 8.213 millones que registró de resultado positivo en 2020. Ambas cifras, en un contexto de pandemia, aunque el más reciente con el empuje de una economía que creció más del 10%.

En una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Abierto Electrónico y la Bolsa, el presidente de Arcor, Luis Pagani, comunicó que, en la reunión del viernes pasado, el directorio determinó distribuir utilidades en efectivo por $ 7.000 millones. Este guarismo se desprende del resultado total de $ 19.918,4 millones, del cual $ 18.156,9 millones son atribuibles a los accionistas. Mientras aclara que $ 9.300 millones se destinarán para incrementar la reserva facultativa para futuras inversiones, el remanente robustecerá la reserva especial para futuros dividendos.

La remarcación de precios en los alimentos

Un relevamiento de las góndolas realizado por CEPA indica que el 74% de la facturación de los productos se corresponden con solo 20 empresas. Del total de cada ticket de los supermercados, el 2% va a parar a las arcas de Arcor, de acuerdo a esta estimación.

La mayor concentradora, Unilever, se queda con el 9%. El resto de ese porcentual se reparte para Mastellone con el 8%, Empresa Del Distribuidor también el 8%, Coca Cola Company el 5%, Sancor 5%, Danone 5%, Molinos Rio De La Plata el 4%, Procter & Gamble el 3%, Papelera Del Plata el 3%, Cervecería Quilmes el 3%, Ada el 2%, Pepsico el 2%, Mondelez el 2%, Nestle el 2%, Bagley el 2%, Molino Cañuelas el 2%, Kimberly-Clark el 2%, BRF el 2% y Estancia Las Marías el 1%.

Arcor tiene una posición dominante o al menos relevante en nueve rubros, según el mismo informe de CEPA, en los que se la puede calificar como formador de precios. Estos son aceite, enlatados, galletitas, legumbres, aderezos, jugos en polvo, dulces.

La empresa concentra casi el 71% del mercado de mermeladas, con marcas como Arcor, La Campagnola, La Campagnola BC, Noel y Dulciora. También incursionó en otras producciones. En enlatados, con Arcor, La Campagnola y Noel, ostentando más del 20% del mercado y en jugos en polvo, con Arcor y La Campagnola BC, con un porcentaje similar. En dulce de batata, con el 18,3% del mercado con Arcor. En porotos y lentejas, con Arcor (casi 16% y 15% del mercado respectivamente). En galletitas, con 6,2% del mercado (Hogareñas, Diversión, Ceral Mix, Serranitas y Recetas de la Abuela). Y en mayonesas y aceites, con 1,4% y 1% respectivamente del mercado.

La pobreza, en niveles alarmantes

Las exorbitantes ganancias repartidas por la compañía se explican, en una parte sustancial, por las continuas remarcaciones de precios que realizaron los monopolios y oligopolios de los segmentos alimenticios. Todo esto mientras cuatro de cada diez argentinos son considerados pobres, de acuerdo a la última estimación del Indec, que corresponde al primer semestre de 2021. El macrismo vapuleó los ingresos de muchas familias, al punto que dejaron de poder saciar sus necesidades básicas. Este proceso fue amplificado por la pandemia, aunque morigerado por la batería de políticas del Gobierno, que frenó el aumento de la indigencia.

Esta línea, la de la indigencia, es medida por el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que trepó en enero más de 4% mensual por primera vez desde marzo de 2021. Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que define la frontera de la pobreza, subió 3,3%, su mayor avance desde abril del año pasado.

La CBA se compone, justamente, por alimentos que le permiten a una persona adulta cubrir durante un mes necesidades kilocalóricas y proteicas imprescindibles. Esta canasta aumentó 4,2%, con lo que una familia "tipo" precisó de $ 34.334 para no ser considerada indigente.

En paralelo, una familia necesitó un ingreso mensual de $ 78.624 para no caer en la pobreza. La CBT incluye no solo alimentos sino otros gastos fundamentales.

Suben los granos en el mundo

Si bien los principales granos marcaron leves retrocesos el lunes en el mercado de Chicago, se trató esencialmente de una toma de ganancias de los fondos de inversión tras las disparadas de las jornadas previas. De hecho, el trigo se mantiene cercano a su precio récord, al igual que la soja.

El contrato de mayo del trigo bajó 0,9% para quedar en US$ 402,80 la tonelada, todavía por encima de los US$ 400. El 3 de marzo este cereal rompió su máximo histórico, al cerrar en 473,63 dólares la tonelada.

La soja disponible, por su parte, mermó 0,2% hasta los US$ 619,96 la tonelada. La semana pasada su precio había escalado al punto de que había quedado a menos de US$ 10 de su récord de US$ 650, alcanzado en septiembre de 2012.

La continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania restringe el comercio, lo que disparó las cotizaciones internacionales de los granos. Los dos países combinados explican el 29% de las exportaciones de trigo, de acuerdo a las cifras de JP Morgan.

El lunes, el Gobierno cerró “hasta nuevo aviso” el registro de las ventas al exterior de harina y aceites de soja. Todo en medio del debate por el incremento de los derechos de exportación para filtrar los incrementos en los precios internacionales y evitar que se trasladen directamente a los alimentos.