Aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre 2026: monto y cuándo se cobra

Las empleadas domésticas recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo. El pago alcanzará a las trabajadoras de casas particulares, tanto a quienes cobran un sueldo mensual como a aquellas que prestan servicios por hora o en jornadas reducidas.

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El monto estará determinado por la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre. Además, el cálculo incorporará el impacto de los aumentos salariales acordados para noviembre y diciembre, junto con los adicionales remunerativos que correspondan. A diferencia de otros trabajadores del sector privado, el personal de casas particulares tiene una fecha límite de pago específica, establecida por la Ley 26.844.

Aguinaldo de empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre 2026

El aguinaldo de las empleadas domésticas no tiene un importe fijo para todas las trabajadoras. Su valor depende del salario y de los adicionales remunerativos correspondientes a cada relación laboral. Según la Ley 26.844, la segunda cuota del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre.

Para determinar ese monto deben considerarse el salario básico y los conceptos remunerativos que correspondan, como antigüedad, horas extras y adicionales por zona desfavorable. Por ejemplo, si una trabajadora percibió su mayor remuneración mensual en diciembre y esta alcanzó los $600.000, el medio aguinaldo será de $300.000.

Los siguientes ejemplos muestran cómo varía el SAC según el mejor salario del semestre:

Mejor sueldo mensual Medio aguinaldo $200.000 $100.000 $300.000 $150.000 $400.000 $200.000 $500.000 $250.000 $600.000 $300.000 $800.000 $400.000

Estos valores son ejemplos de cálculo y no constituyen una escala oficial de aguinaldos.

Personal doméstico: cuándo cobra aguinaldo

Cuándo se cobra el aguinaldo de empleadas domésticas en diciembre 2026

La fecha límite de pago del aguinaldo para las empleadas domésticas está establecida en el régimen especial de trabajo en casas particulares. Mientras que la legislación laboral general fija el 18 de diciembre como fecha de vencimiento para la segunda cuota del SAC, la Ley 26.844 dispone que el aguinaldo del personal doméstico debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre.

Por lo tanto, la fecha concreta dependerá del último día en que cada trabajadora preste servicios durante ese mes. Por ejemplo, si una empleada doméstica trabaja por última vez en el año el viernes 18 de diciembre, el empleador deberá pagarle el aguinaldo ese mismo día. En cambio, si continúa prestando tareas hasta el miércoles 30 o jueves 31 de diciembre, el vencimiento corresponderá a esa última jornada laboral.

Esta particularidad es importante para las familias empleadoras, ya que el régimen de casas particulares tiene disposiciones propias que deben respetarse.

Cómo calcular el aguinaldo

Cómo calcular el aguinaldo de una empleada doméstica que cobra por hora

Las trabajadoras que cobran por hora también tienen derecho a percibir el Sueldo Anual Complementario. Para calcularlo, el empleador debe identificar cuánto ganó la trabajadora en cada mes del semestre y determinar cuál fue la remuneración mensual más alta.

Una vez identificado ese importe, corresponde calcular el 50%. Por ejemplo, si una empleada doméstica trabaja algunos días por semana y su remuneración mensual más alta entre julio y diciembre fue de $150.000, le corresponderá un aguinaldo de $75.000. El procedimiento es el mismo para quienes prestan servicios durante pocas horas semanales.

En consecuencia, el derecho al aguinaldo no depende de cumplir una jornada completa, sino de la existencia de una relación laboral comprendida en el régimen de casas particulares.