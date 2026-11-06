Cuándo se cobra el aguinaldo 2026 en Argentina: a quiénes alcanza y qué dice la ley

Con la llegada de diciembre, los trabajadores registrados, jubilados y pensionados de la Argentina recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de un ingreso adicional que se abona dos veces al año y cuyo monto depende de la remuneración percibida durante cada semestre.

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La legislación establece que el aguinaldo de diciembre debe pagarse hasta el viernes 18, aunque contempla un margen adicional de cuatro días hábiles para su liquidación. De esta manera, el plazo podría extenderse hasta el jueves 24 de diciembre de 2026.

El importe corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual del segundo semestre, comprendido entre julio y diciembre. Sin embargo, quienes no hayan trabajado durante todo ese período recibirán un monto proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas anuales: la primera en junio y la segunda en diciembre. Para los trabajadores en relación de dependencia, la fecha prevista para el pago de la segunda cuota es el 18 de diciembre de 2026. No obstante, la normativa contempla un plazo adicional de cuatro días hábiles, por lo que las empresas podrían completar la liquidación hasta el 24 de diciembre.

La fecha efectiva de acreditación puede variar según el empleador, siempre que se respeten los plazos legales correspondientes. En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se deposita junto con los haberes de diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las fechas se organizan según el tipo de prestación, el nivel de ingresos y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cuándo se paga el aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026

El cálculo de la segunda cuota del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Esto significa que no necesariamente se utiliza el sueldo de diciembre, sino el salario más alto del semestre.

Por ejemplo, si un trabajador tuvo una remuneración máxima de $1.200.000 durante ese período, el aguinaldo correspondiente será de $600.000, antes de las deducciones que pudieran corresponder.

Mayor sueldo del semestre Aguinaldo correspondiente $800.000 $400.000 $1.000.000 $500.000 $1.200.000 $600.000 $1.500.000 $750.000 $2.000.000 $1.000.000

Los importes son ejemplos de cálculo sobre remuneraciones brutas y no representan necesariamente el monto neto que recibirá cada trabajador.

Cómo calcular el aguinaldo si no trabajé los seis meses

Los empleados que comenzaron a trabajar después del 1° de julio o que no completaron el semestre tienen derecho a percibir el aguinaldo proporcional. Para calcularlo, se toma la mayor remuneración mensual correspondiente al período trabajado y se considera el tiempo efectivamente prestado durante el semestre. Como ejemplo simplificado, si un empleado tuvo un sueldo de $600.000 y trabajó tres meses completos, el cálculo sería el siguiente: ($600.000 ÷ 12) × 3 = $150.000.

De esta manera, el aguinaldo proporcional ascendería a $150.000. El monto final dependerá de la cantidad de días o meses trabajados y de las remuneraciones correspondientes.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2026

El Sueldo Anual Complementario alcanza a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público, de acuerdo con el régimen aplicable. También lo perciben los jubilados y pensionados que cobran prestaciones previsionales alcanzadas por este beneficio.

En cambio, los trabajadores independientes, monotributistas y autónomos no tienen derecho al aguinaldo por su actividad, ya que no mantienen una relación laboral de dependencia que genere esta obligación.

Quienes trabajan bajo el régimen de casas particulares también tienen derecho a percibir el SAC, con las condiciones establecidas por su normativa específica.

Cuánto cobro el aguinaldo

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de ANSES

A diferencia de los trabajadores en actividad, los jubilados y pensionados reciben el aguinaldo junto con sus haberes mensuales. Por lo tanto, la segunda cuota del SAC se acreditará durante diciembre de 2026, según el cronograma de pagos correspondiente a cada beneficiario.

La fecha dependerá de la terminación del DNI y del monto de la prestación. El aguinaldo previsional equivale al 50% del haber mensual más alto del semestre, conforme a las reglas aplicables a cada prestación.