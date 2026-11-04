Aguinaldo de empleadas domésticas 2026: cuánto se cobra y cuándo se paga

Las empleadas domésticas cobrarán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), un ingreso adicional que corresponde a todas las trabajadoras comprendidas en el régimen de casas particulares, independientemente de que perciban un salario mensual o cobren por hora.

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El importe se calcula sobre la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre. Para quienes trabajaron durante los seis meses completos, el aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo del período.

Este año, la liquidación tendrá una particularidad: el sector acordó un nuevo aumento salarial del 1,6% para diciembre, que se suma al incremento del mismo porcentaje establecido para noviembre. Por lo tanto, si el último salario del año resulta el más elevado del semestre, será la base utilizada para calcular el SAC.

Aguinaldo para empleadas domésticas

Cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas en diciembre 2026

El aguinaldo no tiene un importe fijo para todas las trabajadoras, ya que depende de la remuneración que haya percibido cada una durante el semestre. Para calcularlo, se debe identificar el sueldo mensual más alto entre julio y diciembre y dividir ese importe por dos.

Por ejemplo, una empleada doméstica que haya trabajado durante todo el segundo semestre y cuyo mejor salario mensual haya sido de $600.000 recibirá $300.000 de aguinaldo. Otros ejemplos permiten conocer cuánto corresponde cobrar según el salario:

Mejor sueldo mensual del semestre Aguinaldo correspondiente $400.000 $200.000 $500.000 $250.000 $600.000 $300.000 $700.000 $350.000 $800.000 $400.000

Los montos son ilustrativos y corresponden a trabajadoras que completaron los seis meses del semestre. No constituyen una escala salarial oficial.

Para determinar el importe, deben considerarse los conceptos remunerativos que correspondan, incluidos los adicionales por antigüedad, zona desfavorable y horas extras.

Cuándo se paga el aguinaldo de empleadas domésticas en diciembre

A diferencia de los trabajadores comprendidos en el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, las empleadas domésticas tienen una fecha de pago específica para el segundo medio aguinaldo. Según el régimen de casas particulares, la segunda cuota del SAC debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre.

Esto significa que la fecha de pago dependerá del último día en que cada trabajadora preste servicios durante el mes. Por ejemplo, si una empleada doméstica trabaja hasta el 30 de diciembre, el empleador deberá abonar el aguinaldo en esa jornada. Si su última prestación de servicios es anterior, el pago deberá realizarse en esa fecha.

El empleador también debe entregar el recibo correspondiente, con el importe del aguinaldo identificado de manera separada.

Salarios empleadas domésticas

Cómo se calcula el aguinaldo si la empleada doméstica trabaja por hora

Las trabajadoras que cobran por hora también tienen derecho al aguinaldo, incluso cuando prestan servicios durante pocas jornadas semanales.

La legislación no establece una cantidad mínima de horas para acceder a este beneficio. Por lo tanto, el empleador debe calcularlo sobre las remuneraciones efectivamente devengadas.

Por ejemplo, una trabajadora que presta servicios dos veces por semana y cuyo mejor ingreso mensual del semestre fue de $150.000 deberá recibir $75.000 de aguinaldo, siempre que haya trabajado durante los seis meses completos. Cuando la cantidad de horas o jornadas varía entre meses, se deben comparar las remuneraciones de julio a diciembre para identificar cuál fue la más alta.

El hecho de cobrar por hora no modifica el derecho al SAC ni a otros beneficios laborales, como vacaciones, licencias y adicionales establecidos por el régimen de casas particulares.

Aguinaldo proporcional: cuánto cobra una empleada doméstica que trabajó menos de seis meses

Las empleadas domésticas que comenzaron a trabajar después de julio o finalizaron su relación laboral antes de diciembre también tienen derecho a percibir el aguinaldo proporcional.

En estos casos, el cálculo debe contemplar el tiempo efectivamente trabajado durante el semestre. Como fórmula orientativa para meses completos, se puede tomar el 50% de la mayor remuneración mensual y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados, dividida por seis.

Por ejemplo, una empleada doméstica que comenzó a trabajar en septiembre y completó cuatro meses hasta diciembre, con un mejor salario mensual de $600.000, tendrá el siguiente cálculo:

Concepto Importe Mejor remuneración mensual $600.000 Aguinaldo por semestre completo $300.000 Meses trabajados 4 Aguinaldo proporcional $200.000

Cuando existen meses o períodos incompletos, el cálculo debe ajustarse al tiempo efectivamente trabajado y no aplicar automáticamente la fórmula de meses completos.

Cómo impacta el aumento salarial de diciembre en el aguinaldo

El personal de casas particulares recibirá un incremento salarial del 1,6% en diciembre de 2026, según lo establecido en la Resolución 6/2026. La actualización alcanza a todas las categorías laborales y se suma al aumento del 1,6% correspondiente a noviembre. Esto puede provocar que el salario de diciembre sea el más alto del segundo semestre y, en consecuencia, determine el importe del aguinaldo.

Por ejemplo, si una trabajadora percibe en diciembre un salario de $650.000 y ese resulta ser su mejor ingreso mensual entre julio y diciembre, le corresponderá un SAC de $325.000, siempre que haya completado el semestre. También deberán incorporarse al cálculo los adicionales remunerativos que correspondan, como antigüedad, zona desfavorable y horas extras.