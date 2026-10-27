Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento en noviembre y diciembre 2026

Las empleadas domésticas tendrán nuevos aumentos salariales en noviembre y diciembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento será del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre, completando el acuerdo paritario que comenzó a aplicarse en agosto. La medida alcanza a todas las categorías del personal doméstico, tanto a quienes trabajan con retiro como sin retiro.

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Las subas están contempladas en la Resolución 6/2026 y se aplican sobre los salarios mínimos del sector, con diferencias según las tareas realizadas y la modalidad de contratación.

Salarios de empleadas domésticas cuánto cobran

Empleadas domésticas: cuánto aumentan los sueldos en noviembre y diciembre

El acuerdo salarial estableció un esquema de incrementos mensuales para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026. Las actualizaciones fueron del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre. Para los últimos dos meses del año se fijaron aumentos del 1,6% en cada período.

Además, en noviembre se incorporará al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 que se había establecido para agosto. De esta manera, diciembre marcará el cierre del esquema de actualizaciones salariales previsto en el acuerdo vigente.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en noviembre de 2026

Con el nuevo aumento, los salarios mínimos por hora para noviembre quedarán establecidos de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisión $5.339,08 $4.923,44 Tareas específicas $5.093,82 $4.695,59 Caseros — $4.447,11 Asistencia y cuidado de personas $4.918,66 $4.447,11 Tareas generales $4.447,11 $4.170,52

Estos valores corresponden a los importes mínimos por hora informados para noviembre. Los salarios mensuales y las remuneraciones de diciembre dependerán de las escalas aplicables a cada categoría.

Cuánto cobran empleadas domésticas en noviembre

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del salario básico, el personal de casas particulares tiene derecho a distintos adicionales establecidos por la normativa laboral.

Antigüedad: corresponde un adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador.

corresponde un adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Horas extras: las horas trabajadas fuera de la jornada habitual tienen un recargo del 50% durante los días comunes. El adicional asciende al 100% los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.

las horas trabajadas fuera de la jornada habitual tienen un recargo del 50% durante los días comunes. El adicional asciende al 100% los sábados después de las 13, los domingos y los feriados. Zona desfavorable: se aplica un adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Estos conceptos se suman al salario mínimo correspondiente y pueden modificar el monto final que percibe cada trabajadora. Con las actualizaciones de noviembre y diciembre, el personal doméstico completará el esquema de aumentos salariales previsto para 2026, a la espera de nuevas definiciones paritarias para el sector.