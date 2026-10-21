Empleadas domésticas: qué debe hacer el empleador ante una renuncia o despido

Los empleadores de casas particulares deben cumplir una serie de obligaciones cuando una empleada doméstica renuncia o es despedida. En ambos casos, es necesario realizar la liquidación final, registrar la baja de la trabajadora ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y entregar la documentación laboral correspondiente.

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Sin embargo, la principal diferencia entre una renuncia y un despido sin causa está en la indemnización. Mientras que una trabajadora que decide finalizar voluntariamente la relación laboral no tiene derecho a cobrar una indemnización por antigüedad, en un despido sin causa el empleador debe abonarla cuando corresponda según la normativa vigente.

El régimen está regulado por la Ley 26.844, que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores de casas particulares.

Qué debe hacer el empleador si renuncia una empleada doméstica

Cuando una trabajadora decide renunciar, el empleador debe verificar que la desvinculación haya sido comunicada formalmente y completar los trámites correspondientes. La renuncia debe notificarse mediante un medio válido, como un telegrama laboral, para dejar constancia de la decisión y de la fecha de finalización del vínculo. Una vez recibida la comunicación, corresponde calcular la liquidación final.

Aunque la empleada haya renunciado voluntariamente, tiene derecho a cobrar los conceptos pendientes:

Salario pendiente: los días trabajados que todavía no fueron abonados.

Aguinaldo proporcional: la parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al período trabajado.

Vacaciones proporcionales no gozadas: los días que correspondan por la fracción del año trabajada.

Otros conceptos pendientes: horas extras, diferencias salariales u otros importes adeudados.

En una renuncia común no corresponde pagar indemnización por despido sin causa.

Qué pagar de indemnización por renuncia

Cómo dar de baja a una empleada doméstica en ARCA

Tanto en una renuncia como en un despido, el empleador debe registrar la finalización de la relación laboral en el sistema de Casas Particulares de ARCA. El trámite es gratuito y puede realizarse por internet.

Para completar la gestión, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal. Acceder al servicio de Casas Particulares. Seleccionar a la trabajadora registrada. Elegir la opción Baja e informar la fecha de finalización de la relación laboral. Confirmar la operación y generar la constancia correspondiente. Entregar una copia de la constancia a la trabajadora.

Además, deben abonarse los aportes y contribuciones pendientes del último período y emitirse el recibo de sueldo correspondiente a la liquidación final.

Qué debe pagar el empleador si despide a una empleada doméstica

En caso de despido sin causa, la liquidación final incluye los conceptos pendientes de pago y las indemnizaciones previstas por la legislación. La Ley 26.844 establece que corresponde una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, con un mínimo de un mes de remuneración, siempre que resulte aplicable según la antigüedad y las condiciones de contratación.

Por ejemplo, si una trabajadora tiene tres años de antigüedad y su remuneración mensual de referencia es de $600.000, la indemnización por antigüedad sería de $1.800.000. A ese monto deben sumarse, cuando correspondan, los salarios pendientes, el aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y otros conceptos indemnizatorios.

Qué pasa si renunció mi empleada doméstica

Cuánto tiempo de preaviso debe dar el empleador

El régimen de casas particulares establece plazos de preaviso que dependen de la antigüedad de la trabajadora.

Menos de un año de antigüedad: 10 días de preaviso.

Más de un año de antigüedad: 30 días de preaviso.

Si el empleador decide finalizar la relación laboral sin respetar ese plazo, debe abonar una indemnización sustitutiva del preaviso. Además, cuando el despido se produce sin preaviso antes del último día del mes, puede corresponder la integración de los días restantes hasta finalizar ese período. Por ese motivo, la fecha de desvinculación también influye en el cálculo de la liquidación final.

Qué pasa si despiden a una empleada doméstica durante el período de prueba

La normativa contempla un período de prueba de seis meses para los contratos por tiempo indeterminado, durante el cual la relación laboral puede extinguirse sin que corresponda la indemnización por antigüedad. No obstante, deben abonarse los salarios devengados y los demás conceptos de la liquidación final que correspondan.

Por eso, antes de calcular una indemnización, el empleador debe revisar la fecha de ingreso de la trabajadora y determinar si ya superó el período de prueba.

La Ley 26.844 también contempla situaciones en las que el despido puede generar una indemnización adicional. Entre ellas se encuentran los casos vinculados con embarazo, maternidad o matrimonio, siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas. En esas circunstancias, puede corresponder una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, adicional a la prevista por el despido sin causa.