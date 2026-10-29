Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora en noviembre 2026 tras el aumento

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, que modificará los valores mínimos por hora y las remuneraciones mensuales de todas las categorías del personal de casas particulares.

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La actualización será del 1,6% respecto de octubre y forma parte del acuerdo salarial que contempla incrementos escalonados entre agosto y diciembre. Además, durante noviembre finalizará la incorporación al salario básico de la suma extraordinaria establecida en agosto.

De esta manera, el monto que deberá cobrar cada trabajadora dependerá de su categoría, la cantidad de horas contratadas y la modalidad de prestación de servicios, ya sea con retiro o sin retiro.

Empleadas domésticas por hora

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora en noviembre 2026

Con la aplicación del nuevo incremento, los valores mínimos por hora para el personal de casas particulares quedarán establecidos de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisión $4.923,44 $5.339,08 Tareas específicas $4.695,59 $5.093,82 Caseros — $4.447,11 Asistencia y cuidado de personas $4.447,11 $4.918,66 Tareas generales $4.170,52 $4.447,11

La categoría de tareas generales, que incluye actividades como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, tendrá un valor mínimo de $4.170,52 por hora con retiro y $4.447,11 sin retiro.

En tanto, quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas cobrarán un mínimo de $4.447,11 por hora con retiro y $4.918,66 sin retiro. Los valores más elevados corresponden al personal de supervisión, con remuneraciones de hasta $5.339,08 por hora bajo la modalidad sin retiro.

Cuánto cobran por mes las empleadas domésticas en noviembre

Para las trabajadoras que perciben una remuneración mensual, las nuevas escalas mínimas también incorporarán el aumento del 1,6%. Los salarios establecidos para noviembre serán:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisión $614.186,76 $677.369,70 Tareas específicas $574.828,75 $633.158,89 Caseros — $562.284,09 Asistencia y cuidado de personas $562.284,09 $619.810,80 Tareas generales $511.639,37 $562.284,09

De esta manera, el sueldo mensual mínimo para una empleada doméstica de tareas generales con retiro será de $511.639,37, mientras que bajo la modalidad sin retiro ascenderá a $562.284,09. Estos importes constituyen los pisos salariales de cada categoría. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero no inferiores a las establecidas en la escala correspondiente.

Salarios confirmados por hora

De cuánto es el aumento para empleadas domésticas en noviembre y diciembre 2026

La actualización de noviembre forma parte del esquema de incrementos definido para el segundo semestre del año. El acuerdo contempla las siguientes subas:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Además del incremento porcentual, durante noviembre terminará de incorporarse al salario básico la suma extraordinaria que había sido establecida en agosto, cuyo monto dependía de la carga horaria semanal. En diciembre se aplicará una nueva suba del 1,6%, por lo que los valores correspondientes a noviembre volverán a modificarse.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas en noviembre

Además de los salarios mínimos establecidos por categoría, las trabajadoras de casas particulares pueden recibir adicionales según su antigüedad, la realización de horas extras y la zona geográfica donde prestan servicios.