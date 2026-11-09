Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora con el aumento de noviembre 2026

Las empleadas domésticas reciben un aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones establecido para el personal de casas particulares. La suba alcanza a las cinco categorías del sector y modifica tanto las remuneraciones por hora como los salarios mensuales, según las funciones desempeñadas y la modalidad de contratación.

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Con los nuevos valores, el salario mínimo por hora llega a $5.339,08 para el personal de supervisión con retiro, mientras que quienes realizan tareas generales, como limpieza, lavado y planchado, perciben un mínimo de $4.447,11 por hora con retiro.

El incremento forma parte de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció aumentos escalonados entre agosto y diciembre. Además, durante noviembre se incorpora al salario básico el 25% pendiente de una suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto.

Salario por hora personal doméstico

Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas en noviembre de 2026

Los nuevos valores representan los salarios mínimos que deben abonar los empleadores por cada hora trabajada, según la categoría y la modalidad con o sin retiro.

La escala salarial informada para noviembre de 2026 queda de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisión $5.339,08 $4.923,44 Tareas específicas $5.093,82 $4.695,59 Caseros — $4.447,11 Asistencia y cuidado de personas $4.918,66 $4.447,11 Tareas generales $4.447,11 $4.170,52

Los importes constituyen pisos salariales y pueden incrementarse por antigüedad, horas extraordinarias o zona desfavorable, según las condiciones de cada relación laboral. La modalidad con retiro corresponde a quienes finalizan su jornada y regresan a sus domicilios, mientras que el trabajo sin retiro contempla a quienes residen en la vivienda donde prestan servicios.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por tareas de limpieza

La quinta categoría, denominada personal para tareas generales, comprende las actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas, entre otras tareas habituales del hogar. Con el incremento de noviembre, el salario mínimo para esta categoría se ubica en $4.447,11 por hora con retiro y $4.170,52 sin retiro, según los valores informados.

En tanto, las trabajadoras dedicadas a la asistencia y cuidado de personas perciben un mínimo de $4.918,66 por hora con retiro y $4.447,11 sin retiro. Esta última categoría incluye el acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas que requieren asistencia.

Por su parte, el personal de tareas específicas, que realiza actividades que requieren conocimientos particulares, tiene un salario mínimo de $5.093,82 por hora con retiro.

Cuánto cobra el personal doméstico en noviembre

Cómo se aplica el aumento de noviembre para las empleadas domésticas

La actualización salarial de noviembre forma parte de una serie de incrementos mensuales acordados para el segundo semestre de 2026.

El esquema contempla las siguientes subas:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Los aumentos se calculan sobre los salarios mínimos vigentes en cada período.

Además, durante noviembre se incorpora al básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 establecida en agosto, equivalente a $5.000.

De esta manera, el sector completará en diciembre el esquema de actualizaciones previsto para el cierre de 2026.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas en noviembre

Además del salario mínimo por hora o por mes, el régimen de casas particulares contempla adicionales que pueden modificar la remuneración final. Uno de ellos es el plus por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. Para determinarlo, se considera exclusivamente el tiempo de servicio correspondiente a esa relación laboral.

También existen recargos por horas extraordinarias. Las horas extra realizadas en días comunes se pagan con un adicional del 50%, mientras que las trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados tienen un recargo del 100%. Por otra parte, las empleadas domésticas que trabajan en zonas desfavorables reciben un adicional del 31% sobre los salarios mínimos.

Este beneficio alcanza a quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Cuándo vuelven a aumentar los sueldos de las empleadas domésticas

El próximo incremento salarial está previsto para diciembre de 2026 y será del 1,6%, aplicado sobre los valores vigentes después de la actualización de noviembre. La suba alcanzará nuevamente a todas las categorías del personal de casas particulares, tanto en las remuneraciones por hora como en las mensuales. Con ese ajuste finalizará el cronograma de aumentos establecido entre agosto y diciembre de 2026.