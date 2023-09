Batakis califica de "incoherente" el voto en contra de JxC a la reforma de Ganancias

La presidenta del Banco Nación y coordinadora de equipos económicos de la campaña electoral de Unión por la Patria (UxP), Silvina Batakis, cuestionó hoy a Juntos por el Cambio (JxC) por votar en contra del proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias, al tiempo que destacó la “capacidad de diálogo, articulación y de lograr acuerdos” del ministro de Economía, Sergio Massa.

Batakis destacó la “coherencia” del candidato a presidente de UxP por “plantear que los salarios no son ganancias”.

“Él lo viene diciendo hace muchísimo tiempo, cuando fue diputado nacional y luego como presidente de la Cámara de Diputados. A lo largo de su gestión vino aumentando el piso, dejando exentos de pagarlo a muchos trabajadores y con este proyecto lo que está haciendo es que queden efectivamente exentos sin tener que hacer actualizaciones continuamente para que queden afuera”, manifestó la funcionaria está mañana en diálogo con la radio online Futurock.

En ese sentido, valoró la “capacidad de diálogo, articulación y de lograr acuerdos” de Massa.

En contraposición, criticó lo que calificó como “incoherencia” de Juntos por el Cambio.

“Tuvieron a un presidente que, siendo candidato, dijo que iba a eliminar el Impuesto a las Ganancias. No solamente aumentó la cantidad de trabajadores que pagaban el impuesto, sino que ahora votan en contra. Me parece que es bueno desenmascarar un poco las propuestas que hace la oposición y que después no hace”, señaló.

Frente a las críticas del espacio, Batakis señaló que el aumento del mínimo no imponible va a terminar siendo compensado.

“Nosotros vemos que es el mejor momento para poder hacer esto porque este ultimo trimestre ya vamos a tener los efectos de las primeras lluvias y en aproximadamente 20 días empieza a hacerse la cosecha de trigo. Por otra parte, cuando se formaliza la economía, se amplía el espacio productivo y eso amplia el espacio fiscal”, dijo la funcionaria.

Si bien Ganancias es un tributo de carácter progresivo, Batakis recordó que entre los trabajadores su carga “podía ir entre el 17% y el 24%”, mientras que entre las empresas llega entre el “2,5% y el 3,5%”.

“La progresividad tiene que venir del lado de las empresas”, resaltó, aunque aclaró que su eventual incremento entre las firmas deberá en tener en cuenta “excepciones” como la reinversión de los ingresos en las propias empresas.

Batakis afirmó que la devaluación es producto del Fondo Monetario Internacional (FMI), y que “uno de los problemas más serios que trae” es que el país “pierde la autodeterminación y la capacidad soberana de que políticas aplicar y cuando aplicarlas”.

“El ejemplo más concreto puede ser la devaluación, pero otro es el gasoducto porque el FMI no quería que lo hiciéramos”, manifestó.

Agregó que el Gobierno “es consciente” de los niveles de inflación, y que las recientes medidas anunciadas por Massa “tratan de morigerar el impacto” de la suba del tipo de cambio.

En ese marco, Batakis señaló que los precios “durante las primeras semanas de septiembre siguen teniendo ese impacto”, y el mes cerrará “también con un índice alto de inflación”.

Luego, sostuvo, “va a empezar a haber una morigeración de ese impacto inflacionario”.

De cara a la campaña electoral, la titular del BNA reiteró sus cuestionamientos a las propuestas de dolarización y bimonetarización, señalando que provocarían “un empobrecimiento absoluto de la clase media y un efecto tremendo sobre la población más vulnerable”.

Por último, respecto del caso de la agroexportadora Vicentin, Batakis aclaró que el Banco Nación no podrá adquirir las acciones de la empresa pues “no puede dedicarse a otra actividad que no sea vinculada al sistema financiero".

“El BNA es un acreedor privilegiado y estamos esperando que aparezcan ofertas o propuestas de empresas en estos 10 días hábiles que dispuso el juez”, señaló, y agregó: “nosotros queremos ser parte de esas propuestas porque nos tienen que incluir así recuperamos los fondos (que fueron prestados a la firma) para el BNA”.

