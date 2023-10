Los precios de los granos cerraron con resultado mixtos en Chicago

El precio de la soja subió hoy casi 0,5% en el mercado de Chicago, mientras que el maíz y el trigo finalizaron la jornada con descensos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,46% (US$2,21) hasta los US$ 472,62 la tonelada, a la vez que la posición enero avanzó 0,44% (US$ 2,11) para concluir la jornada en US$ 479,78 la tonelada.

El precio del maíz, por su parte, retrocedió 0,66% (US$ 1,28) y se posicionó en US$ 192,90 la tonelada.

Por último, el trigo descendió 0,43% (US$ 0,92) y cerró las operaciones a US$ 212,10 la tonelada.

Con información de Télam