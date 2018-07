La locutora Elizabeth Vernaci anunció este martes que los directos de Radio con Vos la echaron de su programa "Black and Toc", ciclo que conducía junto a su histórica dupla, el humorista Humberto Tortonese.

"Como Papá y Mamá se quieren tanto, por el cariño que se tienen, los echaron de la casa. No tengo mucho más que decir. Hagamos el programa como si nada. Es así lo que esta pasando. Lamentablemente no hay lugar para todos. Esta vez nos tocó a nosotros", comenzó la explicación de Vernaci.

La conductora señaló que decidió dar un paso al costado cuando las autoridades de la radio quisieron desvincular a Tortonese: "Vieron la oportunidad y dijeron '¿es tan necesario Humberto al aire?' Para mi sí. Es mi compañero, es mi amigo, es mi hermano, es mi familia. Si yo aceptaba eso mañana iban a pedirme la cabeza de Teresa y me iban a bajar el sueldo"

Y continuó: "Ahí dije que nos íbamos los dos. En ese momento tuve la sensación que me habían puesto un revólver en la cabeza y yo había apretado el gatillo. Tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. Fue todo muy abrupto. El talento me lo llevo conmigo. Ojalá todos puedan decidir todo siempre".

“Dijimos siempre lo que quisimos. Nadie nos dijo lo que teníamos que decir. Tal vez con la salida de este programa entre más pauta publicitaria y más pauta del Gobierno. Hoy hay más plata por callar que por hablar”, agregó.

Y concluyó: "Sinceramente hay una decadencia, no de radios, sino empresarial. Si quienes tienen las radio lo único que quieren es ganar guita, y bueno nosotros también queremos ganar plata. No quiero que se la lleven los otros nada más. Quiero llevarla yo, mis compañeros. La que la hacemos somos los que estamos en micrófono".