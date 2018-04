Al ex presidente le desespera la falta de un candidato peronista que aglutine los votos que aglutina Cristina Kirchner.

En medio del reacomodamiento del peronismo, aparece el nombre de una figura impensada para ser el candidato presidencial en el 2019 y es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina: Marcelo Tinelli. El empresario atraviesa una difícil situación económica por la deuda que tiene con el Grupo Indalo pero en el mientras tanto, trascendió que mantuvo reuniones y conversaciones con varios dirigentes peronistas que le han ofrecido trascender más allá de la pantalla chica.

El encargado de hacerle ese ofrecimiento fue el ex presidente Eduardo Duhalde que ve en Tinelli un potencial candidato presidencial. Así lo indicó una nota publicada en el portal Perfil y firmada por el periodista Roberto García.

Es que el dirigente del peronismo cree que “se registra más apertura y fertilidad en la población para estas ofertas laterales” y considera una buena oportunidad de incluir en la boleta electora figuras ajenas al mundo chico de la política.

Duhalde ve en Tinelli “esas condiciones comunes a otros países; de arranque se supone que dispone de un piso que no exhibe otro aspirante peronista (salvo la viuda de Kirchner)” y visualiza ese “universo feliz que le sugiere un peronismo no kirchnerista al recuerdo de los rotundos fracasos de Massaccesi y Moreau cuando pretendieron alterar el conteo de un segundo mandato”.

En tanto, a pesar de que el ex presidente está retirado de la escena política, no se aleja de la roca y “se entretiene con la política y sus derivados” como es una posible candidatura de Tinelli aunque el conductor todavía no dijo nada la respecto.

La oferta está en pie ya que al ex mandatario lo desespera “la falta de aspirante notable en la Nación y en la Provincia” y parece que la idea del espectáculo empiece a circular en las múltiples y apretadas reuniones que Miguel Pichetto piensa realizar en las provincias, comenzando el próximo 6 en Paraná.