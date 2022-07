Fernando Gago tendrá su propio vino elaborado en San Rafael: se llamará "El 5"

Fernando Gago, el ex volante central de Boca, de la Selección, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez, y actual DT de Racing, tendrá su propio vino, cuya marca se denominará "El 5" en alusión al número de la camiseta que lució en su exitosa carrera profesional.

El técnico de Racing, junto con un socio, compró una finca en la zona de San Rafael, en el sur de la Provincia de Mendoza, más precisamente en Rama Caída, sobre la Ruta 173, que entre frutales posee algunas hectáreas de viñedos.

Fue entonces que con materia prima propia decidió darle forma a su vino, cuya etiqueta tendrá que ver con su historia futbolística.

El mes pasado, cuando Racing perdió en su visita a Mendoza por 2-0 ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, con dos goles de Salomón Rodríguez para el Tomba, el propio DT le confirmó a Télam este proyecto en desarrollo: “En principio lo voy a tomar como un hobbie", dijo Gago, ya que las primeras partidas tendrán poco volumen.

“El 5” lo va a producir la Bodega Familia Ibarra (que no tiene vinculación alguna con Hugo "el Negro" Ibarra, DT de Boca y ex compañero de Gago en el Xeneize), sino que son vecinos de la finca del exfutbolista, bodega ubicada en Cubillos 3800, de San Rafael, donde van a producir dos etiquetas, aunque no dieron mayores detalles sobre el perfil de esos vinos ni acerca de su varietalidad.

Con información de Télam