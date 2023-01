Colón se queda con la Copa en juego en los penales ante Nacional de Montevideo

Colón de Santa Fe se adjudicó anoche la Copa llamada Diego Vera, al derrotar en los penales (5-4) a Nacional de Montevideo, luego de que los 90 minutos en el Gran Parque Central finalizaran empatados 1-1.

El equipo dirigido por el DT Marcelo Saralegui aprovechó en la tanda desempate el penal que su arquero, Ignacio Chicco, le detuvo a Franco Fagúndez.

Precisamente, durante los 90 minutos disputados en el estadio 'tricolor', el equipo local se había puesto en ventaja con una anotación conseguida por el propio Fagúndez, en el comienzo del segundo tiempo.

Los dirigidos por el argentino Ricardo Zielinski (ex DT de Estudiantes de La Plata) no pudieron sostener la ventaja, porque el uruguayo José Neris (uno de los refuerzos que llegó en este mercado de pases) estableció la igualdad para el 'Sabalero'.

Colón iniciará oficialmente la temporada 2023 en el fútbol argentino enfrentándose a Lanús el domingo 29 del corriente, a las 19.15.

-Síntesis-

Nacional: Sergio Rochet; Daniel Bocanegra, Fabián Noguera, Marcos Montiel y Cristian Almeida; Diego Zabala, Diego Rodríguez, Yonatan Rodríguez y Camilo Cándido; Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Joaquín Ibáñez; Nataniel Troncoso y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Fagúndez (N); 23m. Neris (C)

Definición por penales: Nacional 4-Colón 5

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio; Leandro Lozano por Almeida y Alfonso Trezza por Y. Rodríguez (N); Gian Nardelli por Goltz y Leonel Picco por Vega (C); 15m. Andrew Teuten por Delgado, Santiago Pierotti por Troncoso y Gonzalo Silva por J.P. Alvarez (C); 32m. Maximiliano Perg por Bocanegra y Lucas Morales por Zabala (N); 38m. Thiago Helguera por Noguera (N); 49m. Julián Chicco por Picco (C).

Amonestados: Noguera y Cándido (N) Vega y Schott (C)

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo).

Árbitro: Yonathan Fuentes (Uruguay).

Con información de Télam