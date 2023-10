El ex Defensa y Justica Ignacio Aliseda convirtió en la victoria del Lugano en Conference League

El delantero argentino Ignacio Aliseda marcó uno de los goles con los que su equipo Lugano, de Suiza, derrotó de visitante a Besiktas, de Turquía por 3 a 2, en la segunda fecha del grupo D de la UEFA Conference League.

En Estambul, Lugano perdía 2 a 0, pero en el minuto 36 del segundo tiempo Aliseda recibió un rebote en el área y fusiló al arquero turco para iniciar la remontada, a la que se sumaron los tantos de sus compañeros, el kosovar Shkelqim Vladi y el marfileño Eric Bailly en contra.

Aliseda es un extremo izquierdo de 23 años, que comenzó en en las inferiores de Defensa y Justicia, luego pasó por el Chicago Fire, de la MLS, antes de llegar al club suizo, mientras que el otro argentino del Lugano, el defensor Milton Valenzuela, ex Newell's Old Boys y ex Columbus Crew, se recupera de una lesión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la ciudad inglesa de Birmingham, el local Aston Villa, con el guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez de titular, venció a Zrinjski, de Bosnia y Herzegovina, por 1 a 0 por el grupo E.

El tanto de los "villanos" lo marcó el escocés John McGinn en tiempo adicionado.

En la ciudad serbia de Leskovac, Genk, de Bélgica, donde el argentino Matías Galarza ingresó en el segundo tiempo, derrotó al local Cukaricki por 2 a 0 por el grupo F.

En Italia, Fiorentina, donde fueron titulares los argentinos Nicolás González, Lucas Martínez Quarta y Lucas Beltran (los tres convocados al seleccionado argentino por Liionel Scaloni), levantó un partido cuando estaba dos goles abajo e igualó con Ferencvaros,de Hungría, por 2 a 2 por el Grupo F..

Los húngaros se pusieron en ventaja con los tantos del francés Ibrahim Cisse y de Barnabas Varga, pero la Fiore lo igualó con los goles del checo Antonin Barak y del francés Nanitamo Ikoné, este último tras recibir una asistencia de González.

En Islas Feroe, LIlle, de Francia, donde el argentino Ignació Miramón ingresó en el segundo tiempo, empató con el local Klaksvík, por 0 a 0, en el grupo A.

Mientras que en Eslovenia por el Grupo A, NK Olimpija Ljubljana, donde fue local el volante argentino Agustín Doffo, cayó ante Slovan Bratislava, de Eslovaquia, por 1 a 0.

Doffo comenzó su carrera en Vélez Sarsfield, luego pasó por Colón, Chapecoense, O'Higgins y Tuzla City de Bosnia.

En la ciudad danesa de Farum y por el grupo H, el local Nordsjaelland goleó al Ludogorets, de Bulgaria, donde el argentino Matías Tissera ingresó en el segundo tiempo, por 7 a 1.

En el Ludogorets estuvo en el banco el zaguero Franco Russo, formado en All Boys y que pasó por Espanyol, Vilafranca, Ponferradina y Mallorca, de España.

Con información de Télam