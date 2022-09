"Estoy enojado por la derrota, porque si no es así uno se acostumbra a perder"; dijo DT Insúa

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa aseguró estar "enojado" tras la caída por 1 a 0 ante River Plate, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del ex jugador "azulgrana", Marcelo Herrera, y justificó ese sentimiento en el hecho de que de no ser así "uno se acostumbra a perder".

"En principio estoy triste porque perdimos un partido, se dio como pensábamos. El equipo dio todo y podíamos haber levantado el resultado adverso, porque el equipo hizo un buen segundo tiempo y se buscó hasta el final", expresó Insúa en la conferencia de prensa pospartido.

"Pero no hubo merma en el rendimiento. Si bien veníamos empatando (cuatro en fila), eso es mejor que perder. Pero hoy nos quedamos sin nada ante un rival de jerarquía. Y estoy enojado porque fuimos derrotados, porque si no te acostumbras a perder", argumentó.

El "Gallego" admitió que San Lorenzo tuvo "dificultades en el primer tiempo. Pero después nos acomodamos No creo en la suerte, así que tenemos que seguir mejorando en la elaboración del juego para abastecer a los delanteros".

"Desde que soy entrenador, nunca jugamos con línea de 5 acá. Cada técnico elige su esquema, pero a mi no me gusta esa. Aunque siempre hay que adaptarse a las características de los jugadores que tenemos", aceptó.

"Ahora hay que dar vuelta la página y pensar el partido siguiente con Lanús y no en el clásico posterior con Huracán. Hoy nos tocó perder el invicto como locales y por estamos enojados. Pero siempre hay que tener un plan, darle desarrollo, conocer virtudes, construir y no destruir. Este club hace seis años que no gana un título y por algo es. Pero esta hinchada es muy inteligente y lo entiende, o su mayoría", cerró.

Con información de Télam