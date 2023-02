Albanesi le ganó por medio cuerpo a The Best Hit en el Clásico Río de La Plata

Albanesi, con la monta del jinete Gonzalo Damían Borda, ganó hoy por medio cuerpo sobre The Best Hit en el Clásico Río de La Plata, una prueba de 1.200 metros con un premio de 1.380.000 pesos que se corrió en el noveno turno de la reunión hípica en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Violence, pagó un dividendo de 6,55 por boleto y empleó un tiempo de 1m 09s 45/100 para las 12 cuadras de césped.

Cuando ya la victoria era un hecho para el favorito The Best Hit vino desde atrás Albanesi y le robó el triunfo por medio cuerpo. Emotivo final para una carrera interesante en su desarrollo. Es de Temer y Booby Hatch llegaban por detrás del puntero The Best Hit.

Ya en la entrada a la recta The Best Hit le sacó dos cuerpos de ventaja a Es de Temer y enfiló hacia el disco. Pero a 200 metros para el cierre llegó la atropellada de Albanesi y la carrera alcanzó un gran toque de emoción.

En los últimos 100 metros, el caballo ganador aseguró el triunfo diagramado por su entrenador Luciano Cerutti. Terminó imponiéndose por medio cuerpo en un final bien atractivo.

Tercero, a tres cuartos de cuerpo, entró Sonny Bill. Los parciales fueron de 23s 42/100 para los 400 y de 45s 94/100 para los 800 metros.

Con una temperatura en la pista de 36 grados, Albanesi ganó una muy linda carrera y consiguió su tercer triunfo oficial sobre 8 corridas. Hubo un muy buen trabajo de su jockey Borda, quien nunca se apuró y tuvo la sabiduría para atropellar en el momento indicado.

La gente del stud Don Valentino, de la ciudad de La Plata, festejó con intensidad esta victoria del hijo de Violence.

Con información de Télam