Jaguares XV goleó a Ameritas Raptors en el debut en el Challengue de Estados Unidos

La franquicia argentina Jaguares XV derrotó categóricamente al combinado Ameritas Raptors de los Estados Unidos por 69-0, en su debut en el torneo Challengue Cup of America de Rugby que se disputa en la ciudad de Glendale, Denver.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Infinity Park Stadium de Glendale, Estados Unidos, con un parcial favorable a los argentinos por 38-0.

Jaguares XV se medirá el sábado próximo ante UBC Old Boys Ravens de Vancouver, Canadá, a las 16 hora argentina y en la misma sede.

Los Jaguares XV, que defendían la corona, se quedaron afuera de la final de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), al perder el 20 de mayo con Selknam de Chile, 16-10, en una de las semifinales disputadas en el estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay.

- Síntesis -

Jaguares XV: Mayco Vivas, Ignacio Ruiz y Javier Coronel; Nahuel Milán y Franco Molina; Mariano Romanini, Manuel Bernstein y Santiago Ruiz; Eliseo Morales y Gerónimo Prisciantelli; Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla (capitán), Agustín Segura e Ignacio Mendy; Juan Landó. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: Andrea Panzarini, Nicolás Revol, Adrián Delgado, Gregorio Hernández, Felipe Bares, Lautaro Bazán Vélez, Julián Hernández e Iñaki Delguy.

American Raptors: Ma'Ake Muti, Sione Finefeuiaki y Garrald McDowell; Max Dacey y Adagio Lopeti; Caleb FEPP, Brady Daniel y Mikey Grandy; Nolan Saraceni y Line Latu (capitán); David Still, Watson Filikitonga, Zach Hall y Dcota Dixon; Seimou Smith Entrenador: Paul Emerick.

Ingresaron: Tre Smalls, Payton Ilalio, Jarrett Sitton, Tavius Sykora-Matthess, Chase Stehling, Shawn Clark, Jeff Peleseuma y Daytwon Sheridan.

Tantos en el primer tiempo: 1' try Tomás Cubilla convertido por Gerónimo Prisciantelli (JXV); 16' try Juan Pablo Castro (JXV), 31' try Juan Landó convertido por Gerónimo Prisciantelli (JXV); 34' try Ignacio Mendy convertido por Gerónimo Prisciantelli (JXV), 36' try Nahuel Milán convertido por Gerónimo Prisciantelli (JXV) y 40' try Juan Pablo Castro (JXV). Resultado parcial: Los Jaguares XV 38-American Raptors 0.

Tantos en el segundo tiempo: 10' try Eliseo Morales (JXV), 17' try Franco Molina (JXV); 19' try Lautaro Bazán Vélez convertido por Gerónimo Prisciantelli (JXV); 23' try Iñaki Delguy convertido por Julián Hernández (JXV); 36' try Ignacio Mendy convertido por Julián Hernández (JXV). Resultado final: Los Jaguares XV 69-American Raptors 0.

Árbitro: Amelia Luciano.

Cancha: Infinity Park, Glendale (Estados Unidos).

Con información de Télam