"Nos faltó concretar las situaciones que tuvimos", dijo Gago

Fernando Gago, director técnico de Racing, dijo esta tarde que se va “con bronca” tras el empate con San Lorenzo por 1 a 1 e indicó que a su equipo le faltó “ese último pase” y “concretar las situaciones que tuvimos”.

En declaraciones a la prensa tras la igualdad, el entrenador de la 'Academia' expresó no irse "conforme con el resultado, porque si bien en ocasiones nos faltó el último pase, generamos varias situaciones en el segundo tiempo ante un rival que defiende muy bien en el bloque bajo”.

“Generamos muchas situaciones en el segundo tiempo, sobre todo con un jugador más. Es difícil entrarle a un equipo que se posiciona muy bajo. Tuvimos 3 o 4 posibilidades en las que llegamos muy bien y no pudimos concretar”, añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Respecto de los objetivos de la 'Academia' para lo que resta del 2023, Gago indicó que “vamos a tratar de ganar, no sé si vamos a tener la certeza de que vamos a ganar. Todavía no terminó el año, no sabemos qué va a pasar, este equipo va a tratar de ganar la Copa de la Liga. Hay muchos equipos que quieren hacerlo. El primer objetivo es sumar todos los puntos posibles y clasificar a la fase final”, manifestó

Respecto de los gestos de integrantes de su cuerpo técnico en el anterior partido de Copa Argentina (3-5 con Huracán) a los hinchas de Racing, Gago dijo que se trató de “una equivocación, con la que no estoy de acuerdo y como cabeza de grupo me hago responsable. Se equivocó y le pido disculpas a la gente de Racing. Pero eran cuatro los que nos insultaron desde la entrada en calor” justificó.

Con información de Télam