El puntero Belgrano recibirá mañana a Independiente Rivadavia en la Primera Nacional

Belgrano de Córdoba, puntero con ocho unidades de ventaja sobre Instituto y con un cotejo pendiente, será local ante Independiente Rivadavia, de Mendoza, en un de los 14 partidos a jugarse mañana en la continuidad de la 26ta. fecha del certamen de la Primera Nacional.

El encuentro comenzará a las 21.35 en el estadio Julio César Villagra, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, será arbitrado por Nazareno Arasa y televisado por TyC Sports.

Belgrano es puntero con 55 unidades y está a ocho del segundo Instituto de Córdoba, con la salvedad de que el "Pirata" tiene pendiente el cotejo que debió jugarse el pasado sábado por la 25ta. fecha como visitante frente a Quilmes, que se postergó a causa de la niebla.

El equipo cordobés, que con paso seguro se encamina hacia la Liga Profesional, de local está realizando una muy buena campaña con 12 cotejos disputados y 11 triunfos y un empate (ante Estudiantes de Río Cuarto) alcanzando un 95 por ciento de eficacia.

Con ese concluyente antecedente el "Celeste" recibirá a Independiente Rivadavia (37 puntos) que solo quiere consolidarse en la zona de clasificación de reducido y que viene de vencer a Deportivo Riestra cortando una serie de tres fechas sin victorias.

Instituto, con siete jornadas sin derrotas y 17 unidades de 21, tendrá una riesgosa visita frente a Gimnasia de Mendoza (40) en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 15.05 (TyC Sports).

El equipo de Alta Córdoba pasa un gran momento y está segundo, pero Gimnasia también pretende pelear por el segundo o tercer puesto, que permiten ingresar al reducido en instancias más avanzadas, y suma un invicto de 10 partidos y de local de ocho.

All Boys (42) será local a las 20.05 (DirecTV) en el Estadio Islas Malvinas en el barrio capitalino de Floresta ante Sacachispas (23).

El "Albo" viene de perder una imbatibilidad de 15 cotejos ante Mitre y en su feudo son 12 los compromisos sin derrotas, mientras que Sacachispas hace seis que no triunfa y está a solo tres unidades de la zona de los dos descensos.

La jornada de mañana se completará con:

+ 15.00: Villa Dálmine-Quilmes; Temperley-Alvarado; Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Nueva Chicago; Deportivo Riestra-Ferro y Flandria-Almagro.

+ 15.30: San Telmo-Agropecuario.

+ 19.00: Almirante Brown-Deportivo Maipú y Atlético Güemes-Mitre de Santiago del Estero.

+ 19.30: Atlanta-Defensores de Belgrano.

+ 20.30: Santamarina de Tandil-Chacarita.

+ 21.00: Chaco For Ever-Tristán Suarez.

El jueves culminará la jornada con:

+ 14.35: Atlético de Rafaela-Guillermo Brown de Madryn.

+ 15.35: San Martin de San Juan-San Martín de Tucumán.

+ 21.35: Deportivo Morón- Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones: Belgrano 55 puntos; Instituto 47; San Martín (T) 46; All Boys 42; Gimnasia (M) y Estudiantes (Río Cuarto) 40; Almagro 39; Brown (A) y San Martín (SJ) 38; Independiente Rivadavia 37; Dep. Madryn, Chacarita y Defensores 35; Chaco For Ever 34; Deportivo Riestra 33; Brown (PM) y Estudiantes (BA) 32; Dep. Maipú 31; Agropecuario y Ferro 30; Güemes (SE) y Gimnasia (J) 29; Mitre (SE) 28; Quilmes y Almirante Brown 27; Atlanta y Alvarado 26; Dep. Morón, Temperley y Nueva Chicago 25; Tristán Suárez, Sacachispas, San Telmo y Rafaela 23; Flandria 21; Villa Dálmine 20; Santamarina 18.

Con información de Télam