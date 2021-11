"Soy feliz en París Saint Germain", afirmó Pochettino ante los rumores de una posible salida

El entrenador argentino de París Saint Germain, Mauricio Pochettino, afirmó hoy ser "feliz" en el club francés frente a los rumores que lo situaban afuera en el caso de continuar con el mal funcionamiento de sus dirigidos, en la previa al partido de mañana contra Manchester City por la cuarta fecha del grupo A de la Liga de Campeones.

“Estoy feliz en París. Conozco bien la ciudad tanto como jugador y como entrenador, siempre he vivido este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me preguntas es que soy feliz en París”, aseguró el DT en la conferencia de prensa en la que lo acompañó el italiano Marco Verrati.

Además de las informaciones difundidas por medios franceses que indican a Zinedine Zidane como posible sucesor, apareció la posibilidad de ver a Pochettino en Manchester United.

Según el Manchester Evening News, el United tendría que pagar una cifra que en euros se acerca a los 12 millones.

"Voy a hablar de fútbol. Siempre hay rumores, pero no deben distraerte. Tenemos que vivir con eso. Estamos concentrados y dando lo mejor para el club", apuntó.

“El apoyo de los hinchas es esencial para ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Cada partido es una batalla distinta. Esperemos poder jugar un gran partido mañana ante uno de los mejores equipos del mundo", destacó el DT.

Por último, Pochettino se refirió al final del pase: "La prioridad es clasificar. Luego si terminamos primeros es mejor que segundos".

París Saint Germain suma por ahora 7 puntos en la zona, uno menos que su rival de mañana desde la 17, de Argentina.

Con información de Télam