Cienciano, con goles argentinos, gana por el torneo peruano de fútbol

Cienciano, con tantos marcados por jugadores argentinos, se impuso hoy por 3-2 a Universidad Técnica de Cajamarca, en partido válido por la fecha 15 de la Liga 1 del fútbol de Perú.

En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el equipo de Cusco festejó la obtención de los tres puntos con los goles de Nicolás Rinaldi (ex Estudiantes de Buenos Aires), Facundo Curuchet (ex Platense) y Danilo Carando (ex Unión de Santa Fe), este último en tiempo de descuento.

Para el conjunto dirigido por el rosarino Gerardo Ameli también se desempeñaron el defensor Luciano Recalde (ex Platense) y el mediocampista Emanuel Ibáñez (ex Chacarita), según informó ‘Gol Perú’.

En el elenco de Cajamarca, conducido por el técnico cordobés Marcelo Grioni (exDT de Douglas Haig de Pergamino), actuaron el defensor mendocino Nicolás Ortiz (ex Gimnasia La Plata) y el atacante Gaspar Gentile (ex Temperley).

Con este triunfo, Cienciano trepó a la tercera colocación, con 25 unidades, a tres del líder, Melgar de Arequipa.

Otros resultados: Universitario 1-Sporting Cristal 1; Universidad de San Martín 3-Carlos Stein 1.

Con información de Télam