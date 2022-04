Van Gaal, técnico del seleccionado neerlandés, anunció que terminó el tratamiento contra el cáncer

El entrenador del seleccionado neerlandés que participará de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Louis Van Gaal, anunció que terminó satisfactoriamente el tratamiento contra un cáncer de próstata, consignó hoy la prensa inglesa.

"Me sometí a 25 sesiones de radioterapia. Después tuve que esperar cinco o seis meses para saber si había hecho efecto y así fue", declaró el entrenador, de 70 años, según informó The Mirror.

Van Gaal, quien en febrero pasado se sometió a una operación de la próstata, anunció hace 10 días que sufría un cáncer desde 2020, aunque pensaba dirigir a los Países Bajos hasta el Mundial de Qatar 2022 que comenzará el próximo 21 de noviembre.

"Esto forma parte de mi vida. He pasado por tantas dificultades, de enfermedad y de muertes, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias", apuntó Van Gaal.

El entrenador ya tiene reemplazante cuando culmine la participación de Países Bajos en la Copa del Mundo y será Ronald Koeman quien ya fue nombrado oficialmente por la Federación neerlandesa de fútbol.

Países Bajos integrará el Grupo en Qatar y protagonizará el cotejo inaugural ante Senegal, para luego enfrentar a Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, y Qatar.

Con información de Télam