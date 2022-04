Belgrano le ganó a Riestra y mantiene la ventaja en la cima del Nacional

Belgrano de Córdoba se afirmó en la cima del torneo de la Primera Nacional, al vencer esta noche como local a Deportivo Riestra, 2 a 1, en partido de la undécima jornada.

Pablo Vegetti y Ulises Sánchez anotaron los goles del "Pirata"; Gustavo Fernández había logrado la igualdad transitoria.

Con la victoria, Belgrano llegó a los 28 puntos y conservó los cuatro de ventaja sobre San Martín de Tucumán, que goleó por la tarde a Ferro Carril Oeste por 4 a 1 en Caballito.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Federico Jourdan, Juan Miritello (dos) y Diego Sosa marcaron los goles de los tucumanos; descontó Enzo Díaz.

Otros resultados de hoy: Deportivo Madryn 4 - Atlanta 1, Deportivo Morón 0 - San Martín de San Juan 0, Temperley 0 - Chaco For Ever 0, Flandria 3 - San Telmo 3, Villa Dálmine 0 - Güemes de Santiago del Estero 0, Alvarado 3 - Santamarina de Tandil 0.

La fecha seguirá de la siguiente manera:

Mañana: Deportivo Maipú-Chacarita Juniors, Gimnasia de Jujuy-Gimnasia de Mendoza, Almagro-Atlético de Rafaela, Almirante Brown-All Boys, Mitre de Santiago del Estero-Tristán Suárez, Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires.

Lunes: Sacachispas-Agropecuario, Nueva Chicago-Brown de Puerto Madryn, Quilmes-Brown de Adrogué, Independiente Rivadavia de Mendoza-Defensores de Belgrano.

Posiciones: Belgrano 28; San Martín (T) 24; Instituto 20; Brown de Adrogué 19; Chacarita, Deportivo Madryn y Riestra 17; Almirante Brown y Brown PM 16; Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 15; All Boys, San Martín SJ, Atlanta, Estudiantes BA y Estudiantes RC 14; Agropecuario, Alvarado y Almagro 13; Gimnasia M, Atlético de Rafaela y Deportivo Morón 12; Quilmes, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Gimnasia J 11; Flandria 10; Sacachispas, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 9; Ferro Carril Oeste 8; Ramón Santamarina de Tandil 7; Tristán Suárez 6; Güemes SDE 5; Mitre SDE 4.

Con información de Télam