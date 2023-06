Agropecuario goleó a Almirante Brown y consolida su liderazgo en la Zona A del Nacional

Agropecuario Argentino de Carlos Casares goleó a Almirante Brown de Isidro Casanova por 4 a 0, de local, y afianzó su liderazgo de la Zona A de la Primera Nacional, en uno de los encuentros de la 22da. fecha.

Los mediocampistas Emanuel Moreno (11m. ST), Alejandro Melo (27m. ST) y Martín Rivero (38 y 43m. ST), con dos anotaciones, convirtieron para el equipo "Sojero", que venía de perder por 2 a 1 ante Deportivo Morón, la fecha pasada.

Con 38 puntos, Agropecuario estiró a cuatro la diferencia con sus inmediatos perseguidores Defensores Unidos de Zárate, Almirante Brown y San Martín de San Juan.

Los sanjuaninos vencieron 2 a 1 a Patronato de Paraná, de local, en su estadio Hilario Sánchez, con un doblete del defensor Abel Masuero (9 y 34m. ST). El mediocampista Lautaro Geminiani (24m. ST) descontó para el elenco entrerriano.

A su vez, por la 19na. fecha de la Zona B, el líder Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso por 1 a 0 a Chaco For Ever -último del grupo-, en su estadio Bautista Gargantini.

El delantero paraguayo Alex Arce, máximo anotador del torneo con 19 tantos, marcó para el conjunto cuyano a los 35 minutos de la primera parte.

La victoria mantuvo a la "Lepra" en el primer puesto con 40 unidades, cuatro por encima de Chacarita y Deportivo Maipu (36)

A primera hora, Chacarita superó hoy a Villa Dálmine por 1-0, de visitante, con gol de Franco Pulicastro.

= Resumen =

=Zona A-22da. fecha=

--Viernes:

. Defensores Unidos 1 (Javier Velázquez) - Güemes de Santiago del Estero 0

--Hoy:

. Almagro 2 (Nahuel Basualdo y Alexis Cuello) - Defensores de Belgrano 1 (Agustín Benítez); Agropecuario Argentino 4 (Emanuel Moreno, Alejandro Melo y Martín Rivero 2)-Almirante Brown 0; San Telmo 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Mateo Bajamich -de penal-); San Martín de San Juan 2 (Abel Masuero 2)- Patronato 1 (Lautaro Geminiani); Temperley 1 (López)-All Boys 1 (Zárate).

--Mañana:

. A las 15, Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón

. A las 15:10, San Martín de Tucumán-Nueva Chicago (TyC Sports)

--Lunes:

. A las 15:30, Flandria-Gimnasia Mendoza

Libre Alvarado de Mar del Plata.

=Fecha B -19na. fecha-=

--Hoy:

. Villa Dálmine 0 - Chacarita 1 (Franco Pulicastro); Deportivo Madryn 1 (Lucas González -de penal-)-Tristán Suárez 0; Independiente Rivadavia 1 (Alex Arce )- Chaco For Ever 0 y Quilmes 1 (Federico Anselmo)-Ferro 0.

--Mañana:

. A las 12, Brown de Adrogué-Deportivo Riestra

. A las 15, Estudiantes de Buenos Aires-Racing de Córdoba

. A las 15:30, Deportivo Maipú-Mitre de Santiago del Estero

. A las 16, Aldosivi de Mar del Plata-Gimnasia y Esgrima de Jujuy

. A las 19:10, Atlético Rafaela-Atlanta

= Posiciones =

. Zona A: Agropecuario 38 puntos; Def. Unidos, San Martín SJ y Almirante Brown 34, San Martin (T) 33, Gimnasia (M) 31, Temperley y Deportivo Morón 29, Nueva Chicago 28; Estudiantes (RC) 26; Defensores de Belgrano y Patronato 25; Almagro y Alvarado 24, Guillermo Brown y Güemes SE 23, San Telmo 22, All Boys 21 y Flandria 19.

. Zona B: Independiente Rivadavia 40 puntos; Chacarita y Dep. Maipú 36; Quilmes 31; Mitre (SdE) 29; Brown (A), Ferro y Rafaela 27; Dep. Madryn y Gimnasia J 25; Atlanta 24; Riestra 23; Estudiantes BA 22; Aldosivi 19; Racing C 18; Tristán Suárez 16; Villa Dálmine 14 y Chaco For Ever 13.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final entre sí para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional.

Del segundo al octavo clasificarán al torneo Reducido para pelear por el segundo ascenso a la LPF.

Los últimos equipos de cada zona descienden y los anteúltimos jugarán para definir el tercer ascenso.

Con información de Télam