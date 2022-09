El mexicano Hernández suma su crítica al "Tata" Martino: "No se le tiene confianza"

(Por Fernando Bianculli) El exfutbolista mexicano Luis Hernández sumó hoy su crítica al DT argentino del seleccionado azteca, Gerardo "Tata" Martino, a quien "no se le tiene confianza" por la falta de resultados y el nivel de juego exhibido en el recorrido hacia el Mundial Qatar 2022.

El "Matador" Hernández, de breve paso por Boca Juniors en el fútbol argentino, le contó a Télam que el seleccionado de Lionel Scaloni "es visto como una gran potencia" en México y lo ubicó como el segundo máximo favorito para ganar la Copa del Mundo después de Brasil.

A falta de 76 días para el inicio de la máxima competencia FIFA, el histórico referente del "Tri" afirmó que el futbolista que más entusiasmo le genera es el polaco Robert Lewandowski, titular del premio FIFA The Best los dos últimos años, que será rival tanto de México como de Argentina en el Grupo C.

"Más allá del análisis de la zona y de cada selección, trato de confiar en el equipo de mi país, aunque es cierto que no acabó bien en el proceso previo al Mundial. Al técnico (Gerardo Martino) no se le tiene confianza como tampoco a los futbolistas y al seleccionado en general", explicó sobre el sentir del fanático azteca en la antesala de Qatar.

Al abundar sobre el concepto, Hernández relacionó que esa falta de confianza se produjo porque "no hubo resultados y la manera de jugar no fue la mejor".

"No tuvo un buen ritmo de juego y los resultados obtenidos en los torneos oficiales de nuestra zona (Concacaf), tanto en las Eliminatorias, la Copa de Oro como en la Liga de Naciones, no han sido a favor. Hemos perdido con nuestro archirrival Estados Unidos en poco tiempo y eso ha generado mucho malestar. El problema no fue solamente haber perdido, sino también el funcionamiento", expuso en una entrevista con Télam.

El recorrido mexicano hacia Qatar no ha sido sencillo, especialmente para el "Tata" Martino, que se transformó en blanco de críticas de todo el ambiente del fútbol local: colegas, exfutbolistas, periodistas e hinchas. "Me siento el enemigo público número 1", asumió la semana pasada el DT, después de perder un amistoso con Paraguay.

Entre otros, Hugo Sánchez, una de las máximas glorias deportivas de México, exigió la destitución del argentino y Miguel "Piojo" Herrera, exDT en el Mundial Brasil 2014, cuestionó que "nada le funciona" en el armado de la selección.

Martino, de 59 años, tomó la conducción de México a principios de 2019, seis meses después levantó el trofeo de la Copa de Oro de la Concacaf y desde entonces su imagen se descascaró por la acumulación de frustraciones deportivas tras la pandemia cuando perdió dos finales con Estados Unidos y sufrió más de la cuenta para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo.

El primer cachetazo lo recibió el 6 de junio de 2021 en Denver con una derrota 3-2 en el tiempo suplementario de la final de la primera Liga de Naciones. Dos meses más tarde, el 8 de agosto, soportó el otro mazazo en la definición de la Copa de Oro en Las Vegas (1-0), también en el período extra.

"Ojalá la situación se pueda revertir, siempre trato de confiar. Como jugador que fui, sé que hay que ir paso a paso y encarar el primer reto que viene. Nosotros podemos tener protagonismo porque somos un seleccionado que constantemente va a los Mundiales y que llena los estadios con su afición", animó Hernández, mundialista en Francia '98 y Corea-Japón 2002, quien es junto a Javier "Chicharito" Hernández el mexicano que más goles anotó (4) en la historia de la mayor competencia de la FIFA.

El "Matador", de 53 años, también conocido como "El Pájaro" en Argentina por su similitud física con Claudio Caniggia en su época de jugador, enumeró que "Brasil, Argentina e Inglaterra, en ese orden" son sus favoritos para levantar el trofeo el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

"Argentina tendrá protagonismo, es un seleccionado que fue dos veces campeón del mundo y hay que tenerlo en cuenta. En México se le ve como una gran potencia, con mucho respeto, de acuerdo a lo demostrado en cada Mundial. Hoy tiene muy buen ritmo de juego, la veo con un gran nivel", reconoció.

El equipo capitaneado por Lionel Messi será rival mexicano en la segunda fecha del Grupo C, el sábado 26 de noviembre en Lusail. "No tengo dudas de que será un partido difícil pero lo será aún más si la selección mexicana no hace el trabajo que le corresponde, si no hace el esfuerzo y el sacrificio necesario para afrontar un reto de esa naturaleza", dijo.

Cuatro días antes, el "Tri" debutará con Polonia, que contiene al futbolista que más entusiasmo provoca en Hernández: "Es el jugador que más me llama la atención, ahora mi mente está preparada para ver a Lewandowski, diría que hasta por encima de Messi, que siempre es un agasajo verlo. Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo de los últimos años, juega fácil, tiene gol y mucha capacidad. Creo que buscará hacer historia en este Mundial".

El "Pájaro" Hernández tuvo un breve paso por Boca durante el segundo semestre de 1997, previo al inicio del glorioso ciclo de Carlos Bianchi. Por falta de cupo extranjero, el mexicano no pudo jugar ningún partido del torneo argentino pero disputó tres juegos de la Supercopa y un amistoso, en los que compartió cancha con Diego Maradona, Caniggia y Juan Román Riquelme, con un saldo de dos goles marcados.

Con información de Télam