El entrenador inglés Southgate restó importancia a la lesión de delantero Kane

El director técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, se mostró "conforme", luego de la victoria de su equipo ante Irán por 6 a 2 en el debut en el Grupo B del Mundial Qatar 2022 y le restó importancia a la salida de su figura Harry Kane, quien se retiró en la parte final con un golpe en uno de sus tobillos.

"Realmente satisfecho con nuestro juego de ataque. Sabemos que Irán es un rival que es muy difícil que le marquen goles, por lo que es un mérito para nuestros jugadores, la forma en que se mueven, la calidad de nuestros pases, la calidad de nuestra finalización", declaró el entrenador del subcampeón europeo.

Southgate también se refirió a ciertas licencias defensivas que permitieron los dos goles del rival. Al respecto, el DT dijo: "No me gustó el final del partido. que nos hagan dos goles de esa manera, no es el nivel que necesitamos en la parte defensiva. Así que vamos a tener que ser mejores en ese aspecto de nuestro juego", expresó en conferencia de prensa.

Después, el entrenador le restó importancia a cualquier preocupación sobre el estado físico de Kane después de que el capitán pareciera dolorido, luego de una dura entrada durante la victoria de su equipo.

El atacante del Tottenham quedó tendido en el piso tomándose el tobillo, luego de que el defensor Morteza Pouraliganji lo derribara por detrás a los 5 minutos del segundo tiempo. Pero el goleador continuó durante 25 minutos más, antes de ser reemplazado por Callum Wilson.

Southgate confirmó que Kane "está bien. Parecía una mala entrada pero continuó en el juego. Lo cambiamos porque sentimos que era un momento en el juego en el que podíamos hacer eso", sostuvo el DT de Inglaterra.

Con información de Télam