Rosario Central venció a Talleres en un partidazo

Rosario Central venció 2 a 0 a Talleres, de Córdoba en un partidazo jugado esta tarde en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga con los goles convertidos por los volantes ofensivo Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra, en el final del primer tiempo.

Rosario Central y Talleres jugaron un gran primer tiempo en el que se atacaron cada vez que pudieron.

Talleres jugó mejor cuando tocó en velocidad con Depietri, Garro y Sosa, a quienes se sumaba el desprendimiento de Ortegoza, Benavídez y Portillo, pero Central llegó antes a los cinco minutos cuando Malcorra mandó un centro desde la izquierda, Bianchi la paró de espaldas al arco y lo dejó solo a Campaz, quien le pegó de zurda, Herrera salvó, y le pegó otra vez y el arquero la mandó al córner.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Talleres avisó a los 11 minutos con un derechazo de Bustos desde el borde del área que Broun sacó al córner, por arriba del horizontal y a los 21 minutos Garro desbordó por la derecha y mandó el centro a Bustos, quien volvió a exigir al arquero y “Fatura” salvó de nuevo, hacia su izquierda.

Talleres tenía más la pelota y era más incisivo hasta que a los 33 minutos Giaccone la ganó en la derecha de su área, gambeteó a un marcador en la salida y la cruzó larga al pique de Campaz, quien llegó al área y cruzó un zurdazo seco, que entró abajo, junto al segundo palo, en el primer rugido del Gigante de Arroyito.

Apenas habían jugado cuatro minutos cuando Alan Rodríguez mandó un centro al área, Bianchi la recibió otra vez de espaldas y se la sirvió de frente a Malcorra, quien tuvo todo el tiempo del mundo para elegir el lugar y clavarla de zurda en el ángulo superior izquierdo, en el segundo golazo de la tarde.

Talleres reaccionó y a los 45 minutos volvió a llegar con un derechazo de Portillo en el poste derecho, con el arquero vencido.

El complemento tuvo otro desarrollo porque Central se dedicó a esperar en su campo en busca de la réplica que liquidara el pleito ante un Talleres que lo buscó y llegó en varias ocasiones, pero chocó con la gran tarde-noche de “Fatura” Broun, la figura del partido.

Apenas habían jugado cinco minutos cuando Benavídez mandó un centro que Bustos recibió solo en la línea del área chica, pero Broun se quedó con su débil derechazo.

Y en la réplica Malcorra habilitó a Giaccone, quien la cruzó por la derecha y Campaz remató a las manos de Herrera, desde un ángulo muy cerrado, en vez de asistir a Bianchi, solo por el medio.

Hasta que a los 32 minutos Mallo derribó a Sosa en un cierre por la izquierda del área, en un penal que Martinez cobró a instancias del VAR y que “Fatura” Broun atajó en gran forma hacia su izquierda el furibundo zurdazo de Rodrigo Garro.

Así, Central cortó una racha de 10 partidos sin victorias y de cuatro sin convertir, en la que había sumado 399 minutos sin goles, justo en el partido número 254 de Miguel Ángel Russo, que igualó a Carlos Timoteo Griguol como segundo técnico que dirigió más veces al “canalla”, detrás de los inalcanzables 607 de Don Ángel Tulio Zof.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alex Rodriguez; Lautaro Giaccone, Agustín Toledo, Tomás O´Connor e Ignacio Malcorra; Octavio Bianchi y Jaminton Campaz. DT: Miguel Ángel Russo.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Ulises Ortegoza; Valentín Depietri, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; y Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 33’ Campaz (C) y 37’ Malcorra (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio José Romero por Depietri (T); 12’ Kevon Ortiz por O´Connor (C); 21’ Lucas Suárez por Portillo (T) y Luis Sequeira por Ortegoza (T); 24’ Luca Martínez Dupuy por Bianchi (C) y Juan Cruz Komar por Quintana (C); 27’ Diego Barrera por Bustos (T) y 38’ Ismael Cortez por Damián Martínez (C) y Agustín Sández por Giaccone (C).

Incidencia en el segundo tiempo; 36’ Broun (C) le atajó un penal a Garro (T).

Amonestados: Campaz, Malcorra, Mart{nez Dupuy y Komar (C). Garro y Sosa (T).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Con información de Télam