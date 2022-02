Goles de los argentinos Lisandro López y Juan Pablo Segovia en liga de México

(Agrega partido y posiciones)

El zaguero argentino Juan Pablo Segovia marcó esta noche ante el Querétaro el segundo tanto para el éxito por 2 a 0 de Puebla, que ahora lidera con 10 puntos el torneo de la liga mexicana, junto a Atlas, que venció a Santos Laguna 2-1, con gol del defensor Hugo Nervo, al cumplirse parcialmente la cuarta fecha, mientras que su compatriota el defensor Lisandro López le dio la victoria a Tijuana frente a Pumas UNAM por 1 a 0.

El puntero conducido por el DT connacional Nicolás Larcamón sacó rápida ventaja por medio del brasileño Lucao y en el mismo primer tiempo el exdefensor de Lanús, Atlanta y Los Andes cerró el triunfo, en el que también tuvo concurso desde el inicio el volante Federico Mancuello -ex Independiente y Vélez Sarsfield-.

En Querétaro fue titular el mediocampista santiagueño Leonardo Sequeira -ex Central Córdoba de Santiago del Estero y Belgrano de Córdoba-; en cambio, su compañero el interior izquierdo Juan Bautista Romagnoli -ex Vélez Sarsfield- se mantuvo entre los relevos sin ingreso.

Respecto de la victoria de Tijuana lograda por la definición del ex Boca Juniors y Arsenal de Sarandí, marcada a los 24 minutos del segundo tiempo, el entrenador argentino Sebastián Méndez le ofreció también ingresos como titulares a los volantes David Barbona -ex Racing Club y Estudiantes de La Plata- y Lucas Rodríguez -ex Estudiantes de La Plata-, además del delantero Facundo Ferreyra -ex Banfield y Vélez-.

En Pumas, el también DT argentino Andrés Lillini dispuso desde el comienzo al defensor Nicolás Freire -ex Argentinos Juniors-; el mediocampista Favio Álvarez -ex Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia, entre otros-; y el delantero Juan Ignacio Dinenno -ex Racing y Temperley-.

Otro gol marcado por un argentino fue el del zaguero Hugo Nervo al darle esta noche la apertura al Atlas, conducido por Diego Cocca, en el triunfo frente a Santos Laguna por 2 a 1.

Al cierre del primer tiempo aumentó el delantero local Ían Torres y en el segundo período descontó el delantero colombiano Harold Preciado para Santos Laguna, que dio ingreso al volante ofensivo Leonardo Suárez en la segunda etapa.

A la medianoche medianoche argentina se enfrentan Tigres UANL-Mazatlán.

La cuarta fecha continuará el martes venidero con Leon FC-Cruz Azul y FC Juárez-Guadalajara, para cerrar el miércoles al enfrentarse Toluca-Monterrey.

Principales posiciones: Puebla y Atlas, 10 puntos; Pachuca, 9; Cruz Azul, 7; Pumas UNAM, FC Juárez, y Toluca, 6.

Con información de Télam