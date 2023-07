"El seleccionado y ganar el Mundial representan lo máximo para mi", confió Messi

Lionel Messi llegó hoy a Miami para sumarse al Inter un mes después de confesar en China que para él "la selección argentina y haber ganado el Mundial son lo máximo" de su carrera futbolística, y aclaró que no seguiría vistiendo la camiseta celeste y blanca como todavía continuará haciéndolo "si no se hubiese ganado el título en Qatar".

"La selección para mi es lo máximo y eso lo demostré a lo largo de mi carrera, aunque sufrí yo y mi familia cuando estaba en mi mejor momento en Barcelona y acá no se nos daba. Pero siempre quise seguir adelante y hoy por fin, puedo disfrutar", destacó Messi en una entrevista con la TV Pública realizada hace un mes en Beijing, donde Argentina disputó un partido amistoso con Australia.

"Pasé momentos muy complicados por esas finales perdidas en Copa América y el Mundial de Brasil, pero también sé que los chicos de la selección se pelearon por mi para defenderme y por eso estoy muy contento también con este Mundial por ellos", remarcó.

'Lío' recordó "los murmullos de la gente y las críticas. Pero cuando llegaba a Barcelona en aquel momento me olvidaba un poco de eso, porque nos decían barbaridades, eran verdaderas faltas de respeto".

"Pero si no hubiésemos salido campeones del mundo seguramente ahora no estaría todavía en la selección, aunque después de eso tenía que quedarme a disfrutar de esto. Porque si no ganábamos el título hubiesen existido muchas críticas, aunque quizá menos que antes, pero ya no habría tenido fuerzas para seguir", confesó.

"Y también sentía que no podía ser que hubiese ganado todo con Barcelona y nada con la selección. Si no lo hubiese conseguido, sentiría siempre que me faltó algo. Pero ahora ni yo sé hasta cuando voy a estar en la selección, porque me iré cuando llegue el momento, lógicamente por edad. Seguramente será pronto, pero no sé cuando, así que por ahora quiero seguir disfrutando de todo lo conseguido últimamente", avisó.

Acto seguido y respecto justamente de todo eso "conseguido últimamente", se apoyó en "la mentalidad, la constancia, el esfuerzo, el sacrificio y el querer siempre más, siendo muy responsable desde chico, que hicieron que siempre diera lo máximo" para precisamente "alcanzar lo máximo. Y eso ocurrió superándome día a día, aunque también tuve la suerte de que las lesiones me respetaran muchísimo".

"Y aunque siempre disfruté de todos los títulos conseguidos, ser campeones del mundo es lo máximo. Pero en ese momento en que Gonzalo Montiel metió el último penal contra Francia en la final ya estaba relajado, porque había otra oportunidad. Pero siempre dije que todo lo decide Dios y por eso le pedí y le agradecí siempre a él, en lo deportivo y en lo familiar", apuntó.

"Y cuando volvimos a Buenos Aires después del Mundial fue una locura lo de la gente. Nunca pensé que sería así. Me hubiese gustado que el recorrido con el ómnibus hubiera sido más largo, pero era imposible. Pero ver el Obelisco como estaba quedará para la historia", remarcó.

En cuanto a su forma de proceder a lo largo de la vida, destacó que siempre se manejó "normalmente, compartiendo cosas con la familia y los hijos, algo que nunca cambió desde que empezó esta carrera. Y aunque ser conocido es hermoso por el cariño que brinda la gente, a veces me gustaría pasar desapercibido", reconoció.

"Porque cuando estás en competición no valorás realmente todo lo que vas consiguiendo y por ello a esta altura disfruto mucho más todo porque, son mis últimos años, pero cuando ya no juegue más eso va a ser mayor, y ser campeón del mundo sí es algo que quedará para siempre", enfatizó.

"Y que mi hijo mayor Thiago (nueve años) me haya visto campeón del mundo cuando antes me preguntaba por qué la gente me criticaba, no tiene precio. Después de ganar el título y dar la vuelta sobre el ómnibus en Buenos Aires estuve como tres días en que no terminaba de recuperarme del todo", confió.

Luego llegó una referencia al Mundial propiamente dicho y allí sostuvo que "desde siempre decía que el primer partido era el más complicado y así fue. Pero el equipo salió adelante porque después de ganar la Copa América en Brasil crecimos mucho y jugábamos decididamente muy bien".

"Y sentí en ese momento que todos los chicos de la selección querían salir campeones del mundo por mi, lo que no significa que los anteriores no lo quisieran, pero se nos escaparon finales por muy poco. Por eso estoy muy agradecido a todo el grupo por esa muestra de cariño", resaltó.

"Y para integrarme fue muy importante Rodrigo De Paul, con quien tengo una gran afinidad, porque me ayudó mucho cuando se desarmó la anterior camada de la selección y él me acompañó a sumarme al nuevo grupo, ya que a algunos los conocía, pero no tenía mayor trato", reveló.

Finalmente, y tras afirmar que se siente "feliz con la decisión" de sumarse a Inter Miami porque su cabeza "estaba para irme a otro ,lugar y no donde estuve antes (París Saint Germain)", expresó como le gustaría que lo recuerden "cuando pase el tiempo"..

"Me gustaría que la gente me recuerde como alguien que siempre siguió intentándolo, que más que un recuerdo es un consejo para las nuevas generaciones. Y que me consideren una persona normal, una persona buena, eso, porque siempre sentí el cariño de los argentinos. Y estoy agradecido por todo", manifestó un Messi que a los 36 años sigue mostrando su grandeza aquí, allá o en cualquier parte del mundo.

Con información de Télam