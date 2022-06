Mendoza será sede de la 67ma edición del Campeonato Argentino de Tenis de Mesa

Mendoza será sede de la 67ma edición del Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, que tiene el apoyo del Gobierno provincial y se disputará del 13 al 17 de julio en el estadio Aconcagua Arena.

El certamen es organizado por la Federación Mendocina de Tenis de Mesa (FMTM), con el aval de la Federación Argentina que designó a Mendoza como sede y con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes.

Se disputarán las modalidades Individual, Dobles y por Equipos. En Individuales y por Equipos se jugarán competencias para Damas y Caballeros y en la modalidad de Dobles, se las competencias serán para Damas, Caballeros y Mixto.

Las categorías serán Sub 9; Sub 11, Sub 13, Sub 15; Sub 17, Sub 19, Sub 23, además de mayores.

El torneo llega a esta provincia con grandes expectativas, ya que estarán presentes unos 800 deportistas provenientes de todo el país en las distintas categorías y modalidades y también porque Mendoza es una potencia en esta disciplina deportiva.

El presidente de la FMTM, Juan Archúa, explicó: "se trata de un torneo argentino de tenis de mesa, organizado por nuestra Federación, avalado por la Federación Argentina que nos otorga la sede, ya que todos los años se realiza en una provincia distinta. Alrededor de 800 jugadores llegarán a Mendoza.

El dirigente remarcó que "en esta oportunidad, se juega desde Sub 9 hasta categoría Sub 23 y categoría mayores, es decir que juegan los mejores jugadores del país. Alrededor de 800 tenimesistas van a llegar a Mendoza en las distintas categorías y modalidades y las expectativas son muy buenas porque es la primera vez que vamos a mostrar un estadio fantástico como el Aconcagua Arena".

"Tenemos muchas expectativas -agregó Archúa-, porque en todas las categorías Mendoza siempre ha sido potencia. Estará presente Gastón Alto, que fue recientemente olímpico en Tokio y el también olímpico, Horacio Cifuentes".

Adelantó además que "recientemente se conformó la Selección Argentina de mayores con un jugador de Buenos Aires, (Cifuentes) y tres de Mendoza, lo que demuestra el nivel que tiene este deporte que ha sido histórico en nuestra provincia, ya que desde los años 50, yo diría que tenemos los mejores jugadores de Argentina".

"Esperamos una buena concurrencia de los amantes de este deporte y público en general, a los que invitamos a presenciar el torneo", explicó el dirigente deportivo, y destacó "la colaboración de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, que gentilmente nos ofreció el estadio y apoyo económico, para desarrollar esta importante competencia a nivel nacional", finalizó.

Con información de Télam