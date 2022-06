"Somos una Comisión Directiva legítima", afirmó el presidente de San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceygor, reivindicó hoy la legitimidad de la actual Comisión Directiva del club, reconfigurada tras la renuncia de Marcelo Tinelli, quien fue electo en diciembre de 2019 con el 80 por ciento de los votos.

En diálogo con Télam, el actual titular de la entidad de Boedo desmintió los rumores de un pedido de quiebra y los atribuyó a una "campaña sucia" para desprestigiar al oficialismo.

Aseguró que el adelantamiento de las elecciones, reclamado por distintas agrupaciones políticas, socios e hinchas, "es un tema en agenda" que será tratado en la próxima reunión de Comisión Directiva.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nosotros somos una Comisión Directiva legítima, estamos a derecho", afirmó Arreceygor, al ser consultado por la crisis institucional de San Lorenzo y el vacío de poder desde la salida de Tinelli.

El secretario general del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) asumió la presidencia interina cuando Tinelli tomó licencia de un año en mayo de 2021 y fue confirmado definitivamente en el cargo hace tres semanas después de la dimisión del empresario, productor y conductor de TV.

"Me dolió mucho este final de Tinelli en San Lorenzo por todo lo que significa para el club. Hizo mucho, siempre aportó desde distintos lugares. No pensé que terminaría de esta manera, pero son decisiones personales que no tengo por qué evaluar", consideró.

En las últimas elecciones, Arreceygor acompañó a Tinelli como vicepresidente primero y la fórmula la completó Matías Lammens, quien se apartó de la vicepresidencia segunda y asumió una vocalía.

"Para mí es de una ayuda importantísima -valoró-. Tiene una gran impronta, hemos vivido cosas buenas y malas. Es muy valioso que siga siendo dirigente, está en el día a día y nos sigue acompañando".

Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, publicó el pasado 4 de mayo un comunicado en el que se comprometió llamar a elecciones antes que venza el mandato del oficialismo, en diciembre de 2023.

"Es un tema de agenda. Lo charlaremos en la próxima reunión de Comisión Directiva. Veremos qué pasa", dijo al respecto Arreceygor.

El pasado jueves, referentes de distintas agrupaciones políticas se presentaron en la sede de Avenida La Plata para presentar por escrito el pedido de una fecha para los comicios.

"Tuvimos un año muy difícil, de mucha austeridad, con gran trabajo, apuntando a desendeudar al club, siguiendo una línea de fuerte ordenamiento económico y financiero", explicó el presidente "azulgrana".

"Levantamos muchas deudas por más de 7 millones de dólares. Buscamos sentido de pertenencia, con la contratación de (Fernando) Berón -coordinador de divisiones menores-, con 'Pipi' (Leandro) Romagnoli -DT de la Reserva-, ahora también con (Rubén Darío) Insúa -entenador principal-. Vamos por buen camino", confió.

En ese sentido, salió al cruce de rumores que circularon en las redes sociales acerca de un presunto pedido de quiebra: "Es parte de una campaña sucia que venimos sufriendo los dirigentes de San Lorenzo desde hace un tiempo. Acá no hubo ningún pedido de quiebra".

"Estamos trabajando desde hace un año en el ordenamiento económico y financiero del club. Y lo seguiremos haciendo. Todos los días buscan instalar un rumor falso diferente. Nos da mucha bronca porque lo único que hacen es dañar a San Lorenzo. Pero nosotros estamos fuertes. Vamos a seguir en ese camino hasta ordenar definitivamente al club", prometió.

"Estamos haciéndonos cargo de lo que pasa en San Lorenzo. Le ponemos mucho trabajo, mucha gestión. Pasamos todo el día en el club, con una presencia muy fuerte. Estamos cumpliendo con los objetivos que nos trazamos de reordenamiento. Cuando llegue el tiempo electoral, queremos dejar el club ordenado o presentarnos para intentar revalidar nuestra gestión, y que el socio elija", planteó.

En el orden futbolístico, Arreceygor lamentó el fracaso de las negociaciones para repatriar al delantero uruguayo Martín Cauteruccio, campeón de la Copa Libertadores 2014 en el club y principal deseo de Insúa para el campeonato que comenzará el próximo fin de semana.

"Hicimos todo para poder contratarlo, fue el primer refuerzo que fuimos a buscar y no lo pudimos concretar. Ahora estamos con otras negociaciones. No nos queremos equivocar ni hacer locuras. Tenemos todavía un mes de tiempo para incorporar", explicó.

El mercado de pases cerrará el próximo 7 de julio pero la Liga Profesional comenzará este fin de semana y San Lorenzo será local de Independiente en el clásico que marcará el regreso de Insúa, DT campeón de la Copa Sudamericana 2002.

Con información de Télam