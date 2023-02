Unión y Colón repartieron puntos en un clásico cambiante y emotivo

Unión y Colón, de Santa Fe igualaron esta tarde 1-1 en un clásico cambiante y emotivo, que tuvo una leve supremacía del local en la primera etapa y que el equipo "Sabalero" emparejó en base a personalidad en el complemento, y que formó parte de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los dirigidos por Gustavo Munúa lograron la primera ventaja a los 20 minutos del primer tiempo mediante un zurdazo de Luciano Aued y la igualdad de los de Marcelo Saralegui llegó a los 7' del segundo a través de un derechazo del colombiano Baldomero Pedraza, la figura del partido.

El árbitro Facundo Tello cumplió una correcta actuación en el marco de un juego que tuvo dinámica en la primera mitad, pero que se hizo trabado en la segunda.

La igualdad no fue remedio para el presente complejo de ambos equipos, ya que Unión ganó apenas 2 de los últimos partidos que jugó y Colón obtuvo en el estadio 15 de Abril el primer punto del torneo.

Ese panorama, por el momento, no pone en peligro la continuidad de Munúa, quien firmó su contrato el viernes, en tanto la suerte de Saralegui al frente de los del barrio Centenario parece sellada y las próximas horas serán claves para conocer a su sucesor.

En lo estrictamente futbolístico, luego de unos minutos de estudio, sin incidencias ante los arcos, Unión encontró en las subidas por derecha de Machuca el complemento al buen trabajo de Aued y Gordillo en la mitad de la cancha, que sin descollar fueron ganando presencia y marcando un desnivel.

Sobre los 20', el propio Machuca forzó un tiro de esquina y, tras recibir el saque de Zenón, envió un centro que el uruguayo Vecino peinó en el primer palo para el ingreso de Aued, quien desde el vértice izquierdo del área chica remató bajo y derrotó a Chicco.

A Colón le costó varios minutos reaccionar, pero algunos ajustes en la posición de Perlaza y las apariciones de Pierotti, más una mayor participación de Arrúa y Galván, le otorgaron alguna chance.

Mientras tanto, Unión no logró capitalizar el contraataque y solo inquietó con un córner que Zenón tiró olímpico, pero el local se fue al descanso con un triunfo parcial, que solo estuvo en riesgo en tiempo agregado, cuando Pierotti coronó con un golpe de taco una buena jugada de Perlaza y Schott, pero encontró al arquero Mele.

En el inicio del complemento apareció en escena el uruguayo Vecino, quien tuvo dos chances para aumentar el marcador en favor del equipo "tatengue", que al desperdiciarlas vio como se marcó un punto de quiebre.

Y es que Colón llegó a los 7 minutos al gol que comenzó a merecer en el cierre de la etapa inicial y que logró gracias a una postura más agresiva de Perlaza para discutir la supremacía en la mitad de la cancha.

El colombiano, la figura de Colón y del clásico, remató de derecha tras recibir una gran asistencia de "Wanchope" Ábila, luego de picar al vacío y aprovechar una floja respuesta del arquero Mele.

Con todo el segundo tiempo por delante, Unión dejó de ser el equipo agresivo del primer tiempo, quizás debido al bajón en el rendimiento de sus mediocampistas centrales -de mucho desgaste en el inicio- y también de Zenón y Luna Diale por las bandas.

Colón, que supo sufrir cuando las cosas no le salían, pasó a tener el control del juego con la gran tarea de Perlaza, bien secundado por Julián Chicco, y de los dos fue el que estuvo más cerca de gritar victoria.

A los 23' Wanchope estuvo cerca del segundo gol, tras recibir una buena habilitación de Galván, y ya en tiempo cumplido un remate de Juan Pablo Álvarez pasó muy cerca del palo derecho de Mele.

Hubiese sido, de todas formas, demasiado premio para los rojinegros, pues en un clásico de dos equipos que boyan -y con toda justicia- en los últimos puestos, ninguno mereció perder, pero tampoco ganar.

-Síntesis-

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Piris y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Luciano Aued, Yeison Gordillo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Thiago Vecino. DT: Gustavo Munúa.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Baldomero Perlaza y Tomás Galván; Carlos Arrúa; Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Gol en el primer tiempo: 20m. Luciano Aued (U).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Perlaza (C).

Cambios: en el segundo tiempo: Al comenzar, Meza por Schott (C); 27m. Castrillón por Zenón (U), Marabel por Vecino (U) y Roldán por Luna Diale (U); 35m. Troncoso por Galván (C); 37m. Dómina por Machuca (U); 40' Álvarez por Pierotti (C); 45' Picco por J.Chicco (C) y Taborda por Arrúa (C).

Amonestados: Julián Chicco, Pierotti y Ábila (C). Calderón, Piris, Corvalán, Gordillo y Castrillón (U).

Estadio: 15 de Abril (Unión).

Árbitro: Facundo Tello.

Con información de Télam