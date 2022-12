El arquero polaco Szczesny avisó que no le pagará la apuesta de 100 euros a Messi

El arquero del seleccionado de Polonia, Wojciech Szczesny, no le pagará a Lionel Messi la apuesta de 100 euros que le hizo durante el cotejo que Argentina le ganó a su equipo por 2 a 0, sobre que el árbitro neerlandés no iba a cobrar el tiro penal que finalmente sancionó y que le atajó al astro rosarino.

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal. Así que perdí una apuesta con él. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", confesó el portero de Polonia y de la Juventus.

En el momento en que el árbitro Danny Makkelie estaba observando la repetición de la jugada en el VAR surgió la curiosa apuesta de 100 euros sobre si el neerlandés iba a sancionarlo o no, consignó el periódico deportivo español Marca.

Finalmente Makkelie sancionó uno de los penales más polémicos del mundial considerando que Szczesny salió a atrapar un balón y con su mano tocó la cara de Messi. En un principio el árbitro no señaló la pena máxima, pero fue avisado por sus compañeros del VAR para que fuera a ver la jugada y allí sancionó la falta.

Finalmente, Szczesny se plantó sobre la línea y le desvió el remate al rosarino.

Pese a ello Argentina venció 2 a 0 y terminó primera en el Grupo C de Qatar 2022, mientras que Polonia se clasificó segunda superando a México por saldo de goles.

Con información de Télam