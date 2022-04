El bicampeón Palmeiras goleó a Independiente Petrolero por Copa Libertadores

Palmeiras de Brasil, bicampeón vigente, vapuleó por 8-1 a Independiente Petrolero de Bolivia, en un encuentro jugado esta noche en el estadio Allianz Parque de San Pablo y válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Para el conjunto brasileño anotó cuatro tantos el delantero Rafael Navarro y se sumaron a las anotaciones Raphael Veiga (2), Zé Rafael y Rony.

El equipo visitante, que contó con los concursos de los argentinos Jonatan Cristaldo (ex Racing y Newell's), Martín Chiatti, Luis Acuña, Diego Giménez (ex Gimnasia de Jujuy) y Leonel Buter (ex Barracas Central), había abierto la pizarra con una conquista del mediocampista colombiano Erik Correa (ex Gimnasia de La Plata), a los 6m. del primer tiempo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La victoria dejó al local en la cima de la tabla con cuatro puntos, mientras que los bolivianos, tras la goleada en contra, se mantienen con una unidad (al igual que Emelec de Ecuador) y en la tercera posición. Deportivo Táchira de Venezuela cierra sin puntos.

La tercera fecha del Grupo A cierta el próximo jueves con el choque entre Emelec y Deportivo Táchira, a jugarse desde las 23 en el Estadio George Capwell, ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Con información de Télam