San Pablo, con gol de Calleri, empató el clásico con Corinthians, en Brasil

(Agrega partido y posiciones)

San Pablo, con gol del delantero argentino Jonathan Calleri, empató hoy 1-1 el clásico paulista con Corinthians,, por la séptima fecha del campeonato de la liga brasileña, conocido como Brasileirao.

El atacante -ex Boca Juniors y All Boys- marcó la apertura en el tiempo adicionado al final del primer tiempo; mientras que en el segundo formó sociedad con su compatriota Emiliano Rigoni (ex Independiente y Belgrano, de Córdoba).

Cerca del cierre del encuentro en el estadio Neo Química Arena, Adson señaló la igualdad para Corinthians, puntero del certamen con 14 unidades y primero junto al Deportivo Cali del grupo E de la Copa Libertadores, en el que Boca Juniors busca clasificarse.

En otro de los partidos, Fortaleza, escolta de River Plate en el grupo F de la misma competencia continental, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vojvoda, cayó de local ante Fluminense por 1 a 0.

Luiz Henrique le brindó la victoria al conjunto que compite con Unión en el grupo H de la Copa Sudamericana y que contó de titular al delantero Germán Cano (ex Lanús, Colón de Santa Fe y Chacarita Juniors)

En tanto, los atacantes Silvio Romero (ex Independiente y Lanús) y Valentín Depietri (ex Santamarina de Tandil) participaron en Fortaleza.

El cierre de la séptima fecha se concretó con el éxito de Atlético Paranaense, para el que contó con el extremo izquierdo tucumano Tomás Cuello -ex Atlético Tucumán- y las conversiones por duplicado del delantero uruguayo David Terans, al superar por 2 a 1 a Avaí, que descontó por medio de Pottker, de tiro penal.

Principales posiciones: Corinthians, 14 unidades; Palmeiras, Atl. Mineiro, San Pablo y Botafogo, 12; Santos y Fluminense, 11; Coritiba, América MG, Avaí e Internacional, 10; Atlhético Paranaense, 9..

Con información de Télam